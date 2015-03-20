Жестокий убийца заплатит миллион за смерть сына пенсионера

Установлено, что преступник вывез 33-летнего мужчину на свалку бытовых отходов и удушил, после чего поджог труп. Через некоторое время убийца вернулся и, увидев, что тело не сгорело, выбросил его в яму жидких бытовых отходов. Погибшего обнаружил работник одного из местных предприятий, который привез отходы на свалку.