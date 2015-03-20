Жестокий убийца заплатит миллион за смерть сына пенсионера

В прокуратуру Юргинского района за помощью обратился 64-летний местный житель. В августе 2013 года был убит его единственный сын. Злодеем оказался односельчанин погибшего.
Установлено, что преступник вывез 33-летнего мужчину на свалку бытовых отходов и удушил, после чего поджог труп. Через некоторое время убийца вернулся и, увидев, что тело не сгорело, выбросил его в яму жидких бытовых отходов. Погибшего обнаружил работник одного из местных предприятий, который привез отходы на свалку.
В сентябре 2014 года злодей был осужден к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Отец погибшего в январе 2015 года обратился в прокуратуру с просьбой помочь взыскать со злоумышленника компенсацию морального вреда. Прокуратура предъявила в суд соответствующий иск.
Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с убийцы в пользу пожилого человека 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает прокуратура Юргинского района.
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