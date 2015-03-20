Тюменским предпринимателям нужно заплатить страховые взносы в ПФР до апреля

Напомним, что в 2014 года самозанятое население (индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой) уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в зависимости от уровня доходов.
До 31 декабря 2014 года все самозанятые лица уплачивали фиксированную сумму — 20 727,53 руб. (из них на обязательное пенсионное страхование 17 328,48 руб. и на обязательное медицинское страхование 3 399,05 руб.).
Не позднее 1 апреля 2015 года самозанятые лица, у которых доход превысил 300 тыс. рублей дополнительно уплачивают страховые взносы только на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы фактически полученного дохода превышающего 300 000 руб. При этом сумма страховых взносов не может быть более 138 627,84 руб.
Распечатать квитанции на уплату и проверить фактическое поступление в Пенсионный фонд сумм, уплаченных до 31 декабря 2014 г. можно в «Кабинете плательщика» электронном сервисе на странице ПФР.
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начисляются пени.
Сведения о полученных в текущем году доходах предпринимателям представлять в органы ПФР не нужно, т. к. данные сведения органы ПФР получают от налоговых органов.
При этом индивидуальным предпринимателям следует обязательно представить налоговые декларации, в т.ч. нулевые, — в налоговые органы.
При неполучении органами ПФР данных о доходах от налоговых органов, специалисты Фонда в соответствии с законодательством будут вынуждены предъявить таким предпринимателям к уплате сумму взносов, исчисленную в максимальном размере 138 627, 84 рублей, сообщает фонд.