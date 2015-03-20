Тюменским предпринимателям нужно заплатить страховые взносы в ПФР до апреля

Не позднее 1 апреля 2015 года самозанятые лица, у которых доход превысил 300 тыс. рублей дополнительно уплачивают страховые взносы только на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы фактически полученного дохода превышающего 300 000 руб. При этом сумма страховых взносов не может быть более 138 627,84 руб.