Тюменская область может остаться без молока?

Ряд депутатов выступил с резкой критикой снижения субсидирования на молоко. В частности, Гарри Столяров заявил: «Мне непонятна в принципе позиция по уменьшению помощи сельхозпроизводителям в нынешних условиях. Президент постоянно говорит о том, что все усилия государственной власти должны быть направлены на поддержку местных товаропроизводителей, которые должны обеспечить продовольственною безопасность страны даже в условиях внешнего эмбарго. Мы же идем прямо противоположным путем. Возникает вопрос, то ли мы действует против государства, то ли не отдаем себе отчет в том, что снижение субсидирования приведет к снижению производства, снижению поголовья скота, уменьшению рабочих мест и т.д., и что в целом эта негативная цепная реакция может разрушить и без того хрупкую экономическую ситуацию в регионе».