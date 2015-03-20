Тюменская область может остаться без молока?

В ходе заседания областного парламента либерал-демократ Гарри Столяров отметил, что в его адрес поступают обращения по данному вопросу. «Мы неоднократно заостряли внимание на том, что значительная доля товарного молока (до 47%) производится в личных подсобных хозяйствах населения. Однако уже 3 месяца граждане, занимающиеся ЛПХ, такую поддержку не получают. Такая ситуация приведет к резкому снижению как производства, так и содержания молочного скота в личных подворьях», — заметил депутат Гарри Столяров.
В свою очередь директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов заверил народного избранника, что средства в областном бюджете заложены и будут выплачены. «Не переживайте в ближайшее время мы это обязательно сделаем», — подчеркнул господин Чейметов. «На сегодняшний день ставка составляет 4 рубля за 1 литр и вопросы, связанные с субсидированием затрат на производство молока, мы в ближайшее время будем рассматривать и согласовывать с Губернатором», — пояснил Владимир Чейметов.
Напомним, что выплата субсидии на возмещение затрат по производству молока предусмотрена в соответствии с действующим постановлением Правительства Тюменской области от 14.05.2012 № 180-п «Об утверждении Положений о порядках предоставления средств областного и федерального бюджетов на государственную поддержку сельскохозяйственного производства». На данный момент размер субсидии для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, определяется по расчетной ставке 4 000 рублей за 1 тонну. Такие меры способны решить важную социальную задачу — обеспечить максимальную занятость сельского населения и повысить реальные доходы крестьянских семей.
Однако, как заверяют сельхозпроизводители, на совещаниях в департаменте агропромышленного комплекса, проводимых с участием кооперативов было озвучено, что по инициативе департамента финансов Тюменской области в целях экономии бюджетных средств с 1 января 2015 года субсидии ЛПХ планируется выплатить в объеме 2 рубля за 1 кг молока.
Ряд депутатов выступил с резкой критикой снижения субсидирования на молоко. В частности, Гарри Столяров заявил: «Мне непонятна в принципе позиция по уменьшению помощи сельхозпроизводителям в нынешних условиях. Президент постоянно говорит о том, что все усилия государственной власти должны быть направлены на поддержку местных товаропроизводителей, которые должны обеспечить продовольственною безопасность страны даже в условиях внешнего эмбарго. Мы же идем прямо противоположным путем. Возникает вопрос, то ли мы действует против государства, то ли не отдаем себе отчет в том, что снижение субсидирования приведет к снижению производства, снижению поголовья скота, уменьшению рабочих мест и т.д., и что в целом эта негативная цепная реакция может разрушить и без того хрупкую экономическую ситуацию в регионе».
Данная позиция была поддержана всеми депутатами фракции ЛДПР, сообщает помощник депутата по единому избирательному округу Жанна Харинова.