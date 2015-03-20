Получай подарки и становись красивее — с «Фаворитом»

В эту субботу с 15 до 17 часов на 2 этаже торгово-развлекательного центра вас будет ждать шоу «Сделка с Фаворитом!» Заключайте сделку с ведущим и получайте заряд положительных эмоций и, конечно же, подарки.
В воскресенье на 3 этаже с 14 до 17 часов в рамках проекта «Стильный BOOM» все девушки попадут в настоящую академию красоты, состоящую из трёх бесплатных зон:
1 зона — бесплатная консультация специалиста.
Мастер расскажет всё о стрелках и коррекции лица. Есть замечательная техника в макияже — светотеневая, с помощью которой мы можем изменить овал лица. Напомним, что идеальной формой считается овал. Как достигнуть этого идеала — расскажут в воскресенье в ТРЦ «Фаворит».
Мастер не только расскажет, но и с удовольствием проведет бесплатные индивидуальные консультации со всеми пришедшими: откроет секрет, какой вид стрелок подходит именно вам и как их правильно нарисовать, а также посоветует, как правильно скорректировать форму лица и что для этого понадобится.
2 зона — бесплатный макияж.
В этот день покупатели магазина «Л’этуаль» и кофейни Traveler’s Coffee в ТРЦ «Фаворит» смогут сделать себе бесплатный макияж у нашего визажиста. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 300 руб. и показать чек мастеру.
3 зона — бесплатное мехенди.
Все пришедшие в этот день смогут сделать себе бесплатное мехенди!
Место: ТРЦ Фаворит (В. Гнаровской, 12)