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Получай подарки и становись красивее — с «Фаворитом»

20 марта 2015, 15:09
Выходные в торгово-развлекательном центре «Фаворит» теперь можно проводить с двойной пользой. Шопинг — это всегда хорошо, но в «Фаворите» помимо этого во время шопинга можно весело провести время, узнать что-то новое, да еще и получить приятные бонусы.
Сюжет
Тюмень

В эту субботу с 15 до 17 часов на 2 этаже торгово-развлекательного центра вас будет ждать шоу «Сделка с Фаворитом!» Заключайте сделку с ведущим и получайте заряд положительных эмоций и, конечно же, подарки.

В воскресенье на 3 этаже с 14 до 17 часов в рамках проекта «Стильный BOOM» все девушки попадут в настоящую академию красоты, состоящую из трёх бесплатных зон:

1 зона — бесплатная консультация специалиста.

Мастер расскажет всё о стрелках и коррекции лица. Есть замечательная техника в макияже — светотеневая, с помощью которой мы можем изменить овал лица. Напомним, что идеальной формой считается овал. Как достигнуть этого идеала — расскажут в воскресенье в ТРЦ «Фаворит».

Мастер не только расскажет, но и с удовольствием проведет бесплатные индивидуальные консультации со всеми пришедшими: откроет секрет, какой вид стрелок подходит именно вам и как их правильно нарисовать, а также посоветует, как правильно скорректировать форму лица и что для этого понадобится.

2 зона — бесплатный макияж.

В этот день покупатели магазина «Л’этуаль» и кофейни Traveler’s Coffee в ТРЦ «Фаворит» смогут сделать себе бесплатный макияж у нашего визажиста. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 300 руб. и показать чек мастеру.

3 зона — бесплатное мехенди.

Все пришедшие в этот день смогут сделать себе бесплатное мехенди!

Место: ТРЦ Фаворит (В. Гнаровской, 12)

#Новости#ТРЦ Фаворит#Тюмень#Ирина#Культура
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