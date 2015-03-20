ООО «Перестрой-ка!» нанесло вред экологии Тюмени

Прокуратура г. Тюмени выявила нарушения в действиях сотрудников ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!». Фирма нанесла ущерб экологической системе города.
В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры установили, что в период с октября по декабрь 2014 года ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!» вывозило отходы от зимней уборки улиц на земельный участок в районе ТЭЦ-2.
Между тем, эта территория была предоставлена предприятию в аренду для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Площадь загрязнения составила 2,8 га. В результате действий фирмы была нарушена экологическая система.
Прокуратура г. Тюмени предъявила в Ленинский районный суд иск, в котором потребовала от коммерческой фирмы провести рекультивацию земельного участка в срок до 1 сентября 2015 года. Накануне прокурорский иск был удовлетворен судом, сообщает прокуратура г. Тюмени.
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