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ООО «Перестрой-ка!» нанесло вред экологии Тюмени

20 марта 2015, 14:13
Прокуратура г. Тюмени выявила нарушения в действиях сотрудников предприятия ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!». Фирма нанесла ущерб экологической системе города.

Прокуратура г. Тюмени выявила нарушения в действиях сотрудников ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!». Фирма нанесла ущерб экологической системе города.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры установили, что в период с октября по декабрь 2014 года ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА!» вывозило отходы от зимней уборки улиц на земельный участок в районе ТЭЦ-2.

Между тем, эта территория была предоставлена предприятию в аренду для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Площадь загрязнения составила 2,8 га. В результате действий фирмы была нарушена экологическая система.

Прокуратура г. Тюмени предъявила в Ленинский районный суд иск, в котором потребовала от коммерческой фирмы провести рекультивацию земельного участка в срок до 1 сентября 2015 года. Накануне прокурорский иск был удовлетворен судом, сообщает прокуратура г. Тюмени.

Фото: http://365dayz.ru

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