Куда сходить в Тюмени в выходные: 20 — 22 марта

Сцена
Проект «SOPRANO Турецкого» представит 22 марта в 19:00 на сцене филармонии программу «Мир женщин». Перед нами предстанут все грани женского характера через нескучную оперу и мюзикл, джаз и латину, поп- и рок-культуру, любимые ретро-шлягеры и авторские сочинения. Любимые русские, еврейские, украинские и армянские песни.
Участницы юмористического шоу Comedy Woman будут смешить тюменцев со сцены филармонии 21 марта. Comedy Woman — женское шоу, в котором женщины шутят о себе и окружающих. Они говорят о модных новинках и мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира. Еще они поют и танцуют, смеются друг над другом и выясняют отношения.
Концерт культовой тюменской рок-группы Lora Palmer пройдет 20 марта в клубе «Байконур». На двухчасовом концерте вас ждет теплый свет, мощный звук и незабываемая атмосфера.
Спорт
Известный российский мастер восточных единоборств, спортсмен, актер и телеведущий Сергей Бадюк проведет бесплатную шанти-практику для тюменской молодежи. Встреча состоится 21 марта в 12 часов СДЮСШОР «Прибой» (пр. Борцов Октября, 2а).
В Тюмени в преддверии «Гонки чемпионов» начнет работать фан-зона для любителей биатлона, где можно будет поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться с маскотом соревнований — соболем Феликсом, а также выиграть билеты на трибуны. 21 марта фан-зона будет работать в сквере Историческом в районе ТЦ «Панорама» с 12 до 16 часов. На следующий день она переедет в центр «Воронинские горки» (пр. Февральский, 9) с 12 до 15 часов.
Разное
Шесть «антикризисных» продовольственных ярмарок http://www.nashgorod.ru/news/news72971.html пройдут в Тюмени 21 марта. Они пройдут по следующим адресам: ул. Севастопольская, 12; торговый центр «Порт», ул. Мельникайте, 126, корп.2; около рынка «Михайловский», ул. Федюнинского, 55; около рынка «Заречный двор», проезд Солнечный, 11; около ТЦ «Мальвинка», ул. Бакинских Комиссаров, 7; около ТЦ «Галерея Вояж», ул. Герцена, 94.
Персональная фотовыставка известного в Тюменской области мастера фотографии Алексея Щукина открылась в музее изобразительных искусств (Орджоникидзе, 47). В выставляемых работах автор раскрывается как мастер пейзажной и анималистической фотографии, привлекая внимание зрителя к богатству, разнообразию и красоте природы Тюменского края.
Девушек и юношей с модельными данными (рост от 175 см) приглашают на кастинг проекта «Имидж Подиум», который состоится 22 марта. Заявку на участие можно оставить до 21 марта на сайте www.imagemodel.ru.
21 марта состоится официальное открытие торгового центра «Остров», программа будет идти с 10 утра до 21 часа. Запланированы квест, игротека, творческая мастерская, бесплатное 8D-кино, «Коридор рекордов», конкурс по поеданию пиццы (с 14 до 15 часов), цирковое шоу.
21 марта в Тюмени пройдут мастер-классы финалисток проекта «Танцы» на ТНТ Юлианы Бухольц и Ани Тихой в фитнес-клубе «Даудель Спорт». Подробности в группе http://vk.com/event84754758.
Весеннее равноденствие будут праздновать в зоне отдыха Заречных микрорайонов 22 марта с 14 до 16 часов. Подробности в группе http://vk.com/event67471731.