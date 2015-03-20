Куда сходить в Тюмени в выходные: 20 — 22 марта

В Тюмени в преддверии «Гонки чемпионов» начнет работать фан-зона для любителей биатлона, где можно будет поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться с маскотом соревнований — соболем Феликсом, а также выиграть билеты на трибуны. 21 марта фан-зона будет работать в сквере Историческом в районе ТЦ «Панорама» с 12 до 16 часов. На следующий день она переедет в центр «Воронинские горки» (пр. Февральский, 9) с 12 до 15 часов.