Из региона экспортируют летательные аппараты и химию

Ведущее место во внешней торговле занимали: Испания — 230,9 млн дол. США (50% от общего товарооборота), Соединенные Штаты — 61,2 млн. дол. США (13%), Турция — 35,5 млн. долларов (8%), Египет — 30,8 млн. дол. США (7%), Китай — 29,2 млн. дол. США (6%), Нидерланды — 15,5 млн. дол. США (3%).
Основные товарные группы в экспорте: летательные аппараты и их части, органические химические соединения, пластмассы и изделия из них и др., сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.
В импорте лидирующее место занимают летательные аппараты и их части, промышленное оборудование различного назначения, электрооборудование и др.
Всего за январь—февраль 2015 года в регионе деятельности Тюменской таможни осуществляли внешнеэкономическую деятельность 70 хозяйствующих субъектов.
За это время оформили 3 750 таможенных деклараций, в том числе 2 999 — на экспорт товаров, 751 — на импорт.