nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Из региона экспортируют летательные аппараты и химию

20 марта 2015, 13:13
В январе—феврале экспортный товарооборот на Тюменской таможне составил больше 375 млн долларов США — 82% от всего товарооборота. Было импортировано товаров на 82,2 млн долларов США.

Ведущее место во внешней торговле занимали: Испания — 230,9 млн дол. США (50% от общего товарооборота), Соединенные Штаты — 61,2 млн. дол. США (13%), Турция — 35,5 млн. долларов (8%), Египет — 30,8 млн. дол. США (7%), Китай — 29,2 млн. дол. США (6%), Нидерланды — 15,5 млн. дол. США (3%).

Основные товарные группы в экспорте: летательные аппараты и их части, органические химические соединения, пластмассы и изделия из них и др., сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

В импорте лидирующее место занимают летательные аппараты и их части, промышленное оборудование различного назначения, электрооборудование и др.

Всего за январь—февраль 2015 года в регионе деятельности Тюменской таможни осуществляли внешнеэкономическую деятельность 70 хозяйствующих субъектов.

За это время оформили 3 750 таможенных деклараций, в том числе 2 999 — на экспорт товаров, 751 — на импорт.

#Новости#Экономика#Тюменская таможня#Тюменская область#Ирина
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25