Горячие новости: отключение воды, солнечное затмение и самый удобный город

А третья новость — рейтинг. Их очень любят обсуждать горожане, ведь Тюмень — для многих из нас родной город, а для кого-то — город для жизни. Мы уже выбрали его, уже остались здесь и живем. И каждый раз любая тема, где сообщается о положительной стороне Тюмени превращается в спор между пользователями форума. Информация набрала около 3300 просмотров и 64 комментария.