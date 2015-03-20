Горячие новости: отключение воды, солнечное затмение и самый удобный город

Больше всего просмотров на этой неделе собрала проблема — отключение водоснабжения у львиной доли тюменцев. «Тюмень Водоканал» и портал NashGorod.ru предупредили горожан о массовом отключении. Информация набрала почти 5000 просмотров и 14 комментариев, в которых горожане, безусловно, отключением не довольны. Здесь стоит добавить, что проблемы с водоснабжением в городе, в основном, на верхних этажах, частично вода практически во всех в домах есть.
На втором месте ТОПа — почти 4000 просмотров и 38 комментариев у информации о солнечном затмении, которое можно увидеть сегодня, и горожане активно откликнулись на этот призыв. «Все прекрасно видно! На 1/3 примерно Солнце закрылось… Смотрели через три пары солнцезащитных очков», — пишет пользователь форума lefa в 15.52.
А третья новость — рейтинг. Их очень любят обсуждать горожане, ведь Тюмень — для многих из нас родной город, а для кого-то — город для жизни. Мы уже выбрали его, уже остались здесь и живем. И каждый раз любая тема, где сообщается о положительной стороне Тюмени превращается в спор между пользователями форума. Информация набрала около 3300 просмотров и 64 комментария.
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