Доминик Джокер пополнил инстаграмы тюменок

Сложилось впечатление, что он под старость своих лет может стать Стасом Михайловым и во время его выступлений не будут качать руками, зато после начнут дарить букеты цветов… Но пока он не превратился в своего старшего по творчеству товарища, милые дамы и женщины фотографировали и снимали его выступление для своих Инстаграмов.