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Доминик Джокер пополнил инстаграмы тюменок

20 марта 2015, 14:36
Баварский клубный ресторан «Максимилианс» не перестаёт удивлять тюменцев и гостей города превосходной организацией концертов различных звёзд. На сцене этого заведения выступило уже более десятка известных певцов и музыкальных коллективов. В этот раз эстафету принял Доминик Джокер.
Сюжет
Тюмень

Участник телепроекта «Фабрика звёзд» сразу сказал фанатам, что ближайшие полтора часа будет идти «домашняя party», на которой он будет торговать лицом и подсказывать слова песен присутствующим, а петь будут, соответственно, люди, пришедшие на концерт.

На протяжении всего выступления Александру Бреславскому помогал его племянник LIL’ARCHI, являющийся официальным Back MC артиста. Однако главными Чипом и Дейлом, помогавшим певцу, стали девушки, всегда мечтающие вживую увидеть Доминика Джокера.

Сложилось впечатление, что он под старость своих лет может стать Стасом Михайловым и во время его выступлений не будут качать руками, зато после начнут дарить букеты цветов… Но пока он не превратился в своего старшего по творчеству товарища, милые дамы и женщины фотографировали и снимали его выступление для своих Инстаграмов.

Кстати, артист оказался страшным интриганом и каждую исполненную песню предварял небольшим рассказом. Впрочем, это толпе нравилось, ведь слова его треков были слышны не только со сцены и танцпола, но и за столиками, некоторые из которых находились неблизко.

«Если ты со мной», «Дышу тобой», «Плачут небеса» — список песен, которые спел Доминик Джокер, можно продолжать. Вместо этого мы предлагаем окунуться в атмосферу концерта, посмотрев видео.

Видео Антона Карпова

#Новости#Максимилианс#Концерты#Тюмень#Ирина#Общество
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