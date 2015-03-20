Доминик Джокер пополнил инстаграмы тюменок

Участник телепроекта «Фабрика звёзд» сразу сказал фанатам, что ближайшие полтора часа будет идти «домашняя party», на которой он будет торговать лицом и подсказывать слова песен присутствующим, а петь будут, соответственно, люди, пришедшие на концерт.
На протяжении всего выступления Александру Бреславскому помогал его племянник LIL’ARCHI, являющийся официальным Back MC артиста. Однако главными Чипом и Дейлом, помогавшим певцу, стали девушки, всегда мечтающие вживую увидеть Доминика Джокера.
Сложилось впечатление, что он под старость своих лет может стать Стасом Михайловым и во время его выступлений не будут качать руками, зато после начнут дарить букеты цветов… Но пока он не превратился в своего старшего по творчеству товарища, милые дамы и женщины фотографировали и снимали его выступление для своих Инстаграмов.
Кстати, артист оказался страшным интриганом и каждую исполненную песню предварял небольшим рассказом. Впрочем, это толпе нравилось, ведь слова его треков были слышны не только со сцены и танцпола, но и за столиками, некоторые из которых находились неблизко.
«Если ты со мной», «Дышу тобой», «Плачут небеса» — список песен, которые спел Доминик Джокер, можно продолжать. Вместо этого мы предлагаем окунуться в атмосферу концерта, посмотрев видео.
Видео Антона Карпова