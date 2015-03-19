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В зоопарк под Тюменью прибыли три обезьяны

19 марта 2015, 12:43
Границу Российской Федерации пересекают не только домашние, но и дикие животные. Так, на днях специалисты Россельхознадзора проверили необычный груз — трех обезьян.
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Тюмень

Животных, прибывших из Краснодарского края, зафиксировали в ходе осмотра багажа специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора в нашем регионе.

Известно, что животные станут обитателями тюменского зоопарка на территории горячего источника «Сосновый бор», сообщает ведомство.

Также прошли досмотр на пункте пропуска 7 собак и 4 кошки. Домашние питомцы отправились в города Мурманск, Москва, Сочи, одна собака прибыла в Тюменскую область из города Салават Республики Башкортостан.

#Новости#Россельхознадзор#Зоопарк#Тюмень#Ирина#Общество
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