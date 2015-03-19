В зоопарк под Тюменью прибыли три обезьяны

Животных, прибывших из Краснодарского края, зафиксировали в ходе осмотра багажа специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора в нашем регионе.
Известно, что животные станут обитателями тюменского зоопарка на территории горячего источника «Сосновый бор», сообщает ведомство.
Также прошли досмотр на пункте пропуска 7 собак и 4 кошки. Домашние питомцы отправились в города Мурманск, Москва, Сочи, одна собака прибыла в Тюменскую область из города Салават Республики Башкортостан.