В пятницу тюменцы смогут наблюдать за солнечным затмением

При наблюдениях необходимо учитывать меры предосторожности — использовать специальные фильтры, сообщает Gismeteo.ru. Традиционный инструмент для наблюдений — камера-обскура. Ее можно смастерить из двух листов A4, в одном из которых следует сделать отверстие размером в 2–3 мм, через которое будет проецироваться изображение Солнца на второй лист (расстояние должно составлять около 1 метра). Так можно будет увидеть перевернутое изображение Солнца и диск Луны на его фоне. В качестве такой камеры можно использовать и простой кухонный дуршлаг. Спроецировать изображение можно и при помощи телескопа или бинокля.