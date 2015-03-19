В пятницу тюменцы смогут наблюдать за солнечным затмением

Самое большое с 1999 года полное солнечное затмение произойдет на Земле 20 марта. В этом году оно совпадает с днем весеннего равноденствия.
В полосе полного затмения окажутся север Атлантического океана и Арктика, однако в России оно будет доступно для наблюдений в частной фазе — россияне смогут увидеть диск солнца в виде серпа.
Чем севернее будет находиться наблюдатель, тем ниже будет Солнце над горизонтом и тем большую фазу затмения можно будет увидеть. В Москве степень покрытия составит 58 %, в Санкт-Петербурге — 73 %, а в Мурманске — 87 %.
В Тюмени затмение начнется в 14:50 по местному времени, наибольшую фазу можно будет увидеть в 15:48, а завершится оно в 16:43. Величина наибольшей фазы — 51 секунда, сообщает Biguniverse.ru.
Прогноз погоды обещает ясное небо, а значит досадные природные явления вроде облачности не помешают наблюдать за затмением.
Как смотреть?
При наблюдениях необходимо учитывать меры предосторожности — использовать специальные фильтры, сообщает Gismeteo.ru. Традиционный инструмент для наблюдений — камера-обскура. Ее можно смастерить из двух листов A4, в одном из которых следует сделать отверстие размером в 2–3 мм, через которое будет проецироваться изображение Солнца на второй лист (расстояние должно составлять около 1 метра). Так можно будет увидеть перевернутое изображение Солнца и диск Луны на его фоне. В качестве такой камеры можно использовать и простой кухонный дуршлаг. Спроецировать изображение можно и при помощи телескопа или бинокля.
Также можно задействовать солнечные фильтры, однако стоит помнить, что лучше всего использовать профессиональное оборудование — специальные солнечные фильтры на телескопах или биноклях, специальные (!) солнечные очки — поскольку используя фильтры, сделанные из подручных материалов (закопченное стекло, двойной слой засвеченной фотопленки) нужно учитывать важные детали, например, что поверхность фильтра должна пропускать только около 1/100 000 доли света. При несоблюдении техники безопасности можно серьезно повредить своему зрению, помните об этом.