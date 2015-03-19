«Тюмень» подвинула «СКА-Энергию» в Первенстве ФНЛ

Как сообщает пресс-служба клуба, «Тюмень» владела преимуществом практически на всем протяжении матча. В первом тайме счет открыл Хасан Мамтов, случилось это на 34-й минуте. За несколько минут до перерыва с поля за хамский поступок был удален игрок гостей. Во втором тайме «Тюмень» упрочила свое положение — Артем Делькин успел на добивание.
Счет в игре мог дойти до разгромного в добавленное время, однако, вышедший один на один с вратарем Владимир Кулешов пробил в штангу.
Таким образом, «Тюмень» обошла «СКА-Энергию» в турнирной таблице, заработав по итогам 23 туров 25 очков. Хабаровский клуб же опустился сразу на две строчки, на 15 место, пропустив вперед также «Балтику» из Калининграда. Лидирует в Первенстве ФНЛ махачкалинский «Анжи».