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«Тюмень» подвинула «СКА-Энергию» в Первенстве ФНЛ

19 марта 2015, 11:46
ФК «Тюмень» обыграл на своем поле «СКА-Энергию» из Хабаровска в рамках 23-го тура Первенства Футбольной национальной лиги. Встреча 18 марта на стадионе «Геолог» завершилась со счетом 2:0.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Тюмень» владела преимуществом практически на всем протяжении матча. В первом тайме счет открыл Хасан Мамтов, случилось это на 34-й минуте. За несколько минут до перерыва с поля за хамский поступок был удален игрок гостей. Во втором тайме «Тюмень» упрочила свое положение — Артем Делькин успел на добивание.

Счет в игре мог дойти до разгромного в добавленное время, однако, вышедший один на один с вратарем Владимир Кулешов пробил в штангу.

Таким образом, «Тюмень» обошла «СКА-Энергию» в турнирной таблице, заработав по итогам 23 туров 25 очков. Хабаровский клуб же опустился сразу на две строчки, на 15 место, пропустив вперед также «Балтику» из Калининграда. Лидирует в Первенстве ФНЛ махачкалинский «Анжи».

#Новости#Первенство ФНЛ#Стадион Геолог#ФК Тюмень#Алексей#Спорт
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