«Тюмень» подвинула «СКА-Энергию» в Первенстве ФНЛ

Как сообщает пресс-служба клуба, «Тюмень» владела преимуществом практически на всем протяжении матча. В первом тайме счет открыл Хасан Мамтов, случилось это на 34-й минуте. За несколько минут до перерыва с поля за хамский поступок был удален игрок гостей. Во втором тайме «Тюмень» упрочила свое положение — Артем Делькин успел на добивание.