Блогер расскажет о соцсетях как политическом инструменте

Первый открытый мастер-класс на тему «Социальные сети как политический инструмент» для студентов тюменских вузов пройдет 21 марта в 11:00 в 323 лекционной аудитории ТюмГАСУ по адресу ул. Луначарского, 2.
Второй — «Образ публичного политика в СМИ и соц. сетях: формирование, поддержание, значимость», — для членов молодежного парламента Тюменской областной думы и молодых политиков, для участия в нем нужно зарегистрироваться — количество мест на участие во втором мероприятии ограничено.
Кроме того, организаторы встречи планируют познакомить гостя с Тюменью: в программу входит посещение биатлонного центра, центра дзюдо, экскурсия по городу, сообщает молодежное объединение «Новый уровень».
Подробная информация доступна по ссылке http://vk.com/event89867512