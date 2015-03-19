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Блогер расскажет о соцсетях как политическом инструменте

19 марта 2015, 12:13
Автор блога Politrash.ru, эксперт Фонда развития гражданского общества, преподаватель Высшей школы экономики — Станислав Апетьян посетит Тюмень 20 марта Тюмень. Цель приезда — проведение мастер-классов для молодежи города, молодых политиков и представителей СМИ. Организатор встреч — молодежное объединение «Новый уровень».
Сюжет
Тюмень

Первый открытый мастер-класс на тему «Социальные сети как политический инструмент» для студентов тюменских вузов пройдет 21 марта в 11:00 в 323 лекционной аудитории ТюмГАСУ по адресу ул. Луначарского, 2.

Второй — «Образ публичного политика в СМИ и соц. сетях: формирование, поддержание, значимость», — для членов молодежного парламента Тюменской областной думы и молодых политиков, для участия в нем нужно зарегистрироваться — количество мест на участие во втором мероприятии ограничено.

Кроме того, организаторы встречи планируют познакомить гостя с Тюменью: в программу входит посещение биатлонного центра, центра дзюдо, экскурсия по городу, сообщает молодежное объединение «Новый уровень».

Подробная информация доступна по ссылке http://vk.com/event89867512

#Новости#Политика#Социальные сети#Тюмень#Блогеры#Ирина
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