Блогер расскажет о соцсетях как политическом инструменте

Второй — «Образ публичного политика в СМИ и соц. сетях: формирование, поддержание, значимость», — для членов молодежного парламента Тюменской областной думы и молодых политиков, для участия в нем нужно зарегистрироваться — количество мест на участие во втором мероприятии ограничено.