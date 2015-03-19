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Антон Шипулин завоевал серебро в Ханты-Мансийске

19 марта 2015, 20:29
Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Первое место в гонке завоевал представитель Франции Мартен Фуркад, сообщает Союз биатлонистов России.

Шипулин и Фуркад идеально показали идеальную стрельбу на дистанции. Тем не менее французский биатлонист показал более быстрый ход — 23 минуты 47 секунд. Шипулин в итоге отстал от соперника почти на 13 секунд. Третье место занял Бенедикт Долль из Германии — отставание от лидера 18,3 секунды и один промах на огневом рубеже.

Больше никто из россиян в первую десятку не вошел. Максим Цветков пришел к финишу 14-ым, представитель сборной ХМАО Алексей Волков в родных стенах показал 24-й результат. Тюменский спортсмен Евгений Гараничев стал 33-им, его коллега по региональной сборной Тимофей Лапшин — 60-ым.

Женский спринт в Ханты-Мансийске состоится завтра, 20 марта. Также в программе девятого этапа Кубка мира еще две дисциплины: 21 марта мужская и женская гонки преследования, а в заключительный день соревнований, 22 марта, масс-старт.

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