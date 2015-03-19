Антон Шипулин завоевал серебро в Ханты-Мансийске

Шипулин и Фуркад идеально показали идеальную стрельбу на дистанции. Тем не менее французский биатлонист показал более быстрый ход — 23 минуты 47 секунд. Шипулин в итоге отстал от соперника почти на 13 секунд. Третье место занял Бенедикт Долль из Германии — отставание от лидера 18,3 секунды и один промах на огневом рубеже.