Антон Шипулин завоевал серебро в Ханты-Мансийске

Шипулин и Фуркад идеально показали идеальную стрельбу на дистанции. Тем не менее французский биатлонист показал более быстрый ход — 23 минуты 47 секунд. Шипулин в итоге отстал от соперника почти на 13 секунд. Третье место занял Бенедикт Долль из Германии — отставание от лидера 18,3 секунды и один промах на огневом рубеже.
Больше никто из россиян в первую десятку не вошел. Максим Цветков пришел к финишу 14-ым, представитель сборной ХМАО Алексей Волков в родных стенах показал 24-й результат. Тюменский спортсмен Евгений Гараничев стал 33-им, его коллега по региональной сборной Тимофей Лапшин — 60-ым.
Женский спринт в Ханты-Мансийске состоится завтра, 20 марта. Также в программе девятого этапа Кубка мира еще две дисциплины: 21 марта мужская и женская гонки преследования, а в заключительный день соревнований, 22 марта, масс-старт.