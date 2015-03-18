Зрители раскупили половину билетов на «Гонку чемпионов»

Напомним, «Гонка чемпионов» состоится в Тюмени 5 апреля на стадионе «Геолог» и обещает стать наиболее ярким событием в спортивной жизни города за последнее время. В последние дни марта — начале апреля запланирован еще целый комплекс биатлонных состязаний в Тюменской области, включая и традиционные международные старты на Приз губернатора Тюменской области, которые пройдут 4 апреля в ОЦВЗ «Жемчужина Сибири». К слову, несмотря на то, что участвовать в них будут те же звезды биатлона, что и на «Геологе», раскупают билеты там зрители куда менее охотно. Пока реализовано только 30%.
Что касается билетов на «Гонку чемпионов», пока их можно купить по любым категориям за исключением разве что ВИП-мест за 2,5 тысячи рублей. Их совершенно неожиданно разобрали в первые же дни продаж. Тем временем, пока организаторы реализуют места по официально установленным ценам, билеты на международные старты в Тюмени уже можно найти в интернете. Разумеется, перекупщики предлагают их по цене в несколько раз дороже, о чем зачастую открыто предупреждают в объявлениях. «Я так понимаю, деятельность перекупщиков неизбежно при любом мероприятии. Есть, к примеру, сайты в Москве, которые предлагают билеты за 3 тысячи рублей, в то время как они стоят восемьсот, — прокомментировал Грамотин. — Единственное, что мы предусмотрели со своей стороны это ограничение на продажу билетов в одни руки или с одного ай-пи адреса, если покупка идет через интернет. С другой стороны мы стараемся максимально доносить информацию до населения о том, что реальная стоимость билетов другая».
В настоящее время участие в «Гонке чемпионов» подтвердили 11 человек. По условиям соревнований в них должны принять участие 10 мужчин и 10 женщин. И если мужской состав уже подобран, то среди прекрасного пола пока набралась только половина. Организаторы соревнований продолжают вести переговоры со спортсменами, дабы также расширить состав участников на соревнованиях в «Жемчужине Сибири». «Разумеется, по завершении сезона мы ждем также двух российских спорстменок в соответствии с рекомендациями тренерского штаба сборной. Логичным было бы участие Екатерины Юрловой, которая завоевала золотую медаль на Чемпионате мира, — прокомментировал Дмитрий Грамотин. — Хотелось бы увидеть также биатлонистов из ТОП-10 мирового рейтинга. Однако мы понимаем, что сезон был длинным, у спортсменов есть свои проблемы, в том числе и по здоровью. По этой причине совершенно точно мы не увидим Эмиля Свендсена, отказался еще ряд других спортсменов».
Пока также остается не известным, как надолго «пропишется» в Тюмени «Гонка чемпионов», которая в этом году переехала к нам из Москвы. По словам Дмитрия Грамотина официальных решений нет. «Вообще для нас это, конечно, интересный проект, к тому же он, судя по реализации билетов, пользуется интересом зрителей, — пояснил он. — Но многое будет зависеть от заинтересованности спонсоров. Без них в подобные проекты ввязываться не стоит».
Что касается финансирования гонок, то как подчеркнул Грамотин, практически все расходы, включая гонорары победителям, взяли на себя именно спонсоры — ОАО «Фортум» и «Мостострой-11». Бюджетные средства были задействованы по минимуму. Наиболее затратной частью станет переоборудование футбольного поля под временное стрельбище на десять мишеней.
Под саму трассу пришлось занять не только стадион, но и площадь перед ним. В общей сложности дистанция составит 1200 метров — вполне достаточно для соревнований подобного уровня. Болельщики при этом разместятся как на трибунах самого стадиона, так и по краям трассы. Также рядом будут оборудованы экраны телетрансляции и звуковое сопровождение.
Непосредственно подготовка трассы к соревнованиям начнется за полтора-два дня до ее начала. Для трассы уже заготовлено 10 тысяч кубометров снега, его заготовка, несмотря на теплую погоду, ведется и по сей день в ночное время. При этом, заверяют организаторы, структура искусственного покрытия такова, что он хорошо выдерживает плюсовые температуры, потому никаких эксцессов связанных с апрельской оттепелью быть не должно.