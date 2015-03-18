Зрители раскупили половину билетов на «Гонку чемпионов»

Что касается билетов на «Гонку чемпионов», пока их можно купить по любым категориям за исключением разве что ВИП-мест за 2,5 тысячи рублей. Их совершенно неожиданно разобрали в первые же дни продаж. Тем временем, пока организаторы реализуют места по официально установленным ценам, билеты на международные старты в Тюмени уже можно найти в интернете. Разумеется, перекупщики предлагают их по цене в несколько раз дороже, о чем зачастую открыто предупреждают в объявлениях. «Я так понимаю, деятельность перекупщиков неизбежно при любом мероприятии. Есть, к примеру, сайты в Москве, которые предлагают билеты за 3 тысячи рублей, в то время как они стоят восемьсот, — прокомментировал Грамотин. — Единственное, что мы предусмотрели со своей стороны это ограничение на продажу билетов в одни руки или с одного ай-пи адреса, если покупка идет через интернет. С другой стороны мы стараемся максимально доносить информацию до населения о том, что реальная стоимость билетов другая».