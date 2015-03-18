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В Тюмени будут судить профессора, который ставил оценки за покупку его книги

18 марта 2015, 11:09
Профессор государственного университета Северного Зауралья 76-летний Максим Осколков обвиняется в том, что он под предлогом продажи своей книги студентам за взятки ставил им оценки. Педагогу представлены обвинения в получении взятки и в служебном подлоге.
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Тюмень

Прокуратура Калининского округа г. Тюмени выяснила, что 10 февраля Осколков принимал экзамен по «Экономике отраслей АПК» у студентов пятого курса заочного отделения. При этом преподаватель не прочь был получить от студентов деньги.

Чтобы завуалировать взяточничество, Осколков предложил студентам передать ему по тысяче рублей за приобретение книги «Лихолетье», автором которой он являлся.

Сдать таким способом экзамен согласились 10 студентов. Они передали деньги, а профессор без проверки знаний поставил в их в зачетных книжках оценку «удовлетворительно».

В тот же день в отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело. Процесс передачи взяток был задокументирован сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени.

В ходе следствия студенты добровольно заявили о даче взяток и были освобождены от уголовной ответственности. Профессор же готовится предстать перед судом. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.

Фото: http://www.pskov.aif.ru

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