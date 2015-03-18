В Тюмени будут судить профессора, который ставил оценки за покупку его книги

В ходе следствия студенты добровольно заявили о даче взяток и были освобождены от уголовной ответственности. Профессор же готовится предстать перед судом. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.