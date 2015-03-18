В России может появиться словарь нецензурных выражений

В частности, словарь будет использоваться при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации». Дегтярев отмечает, что с появлением сборника отпадет необходимость лингвистической экспертизы чьих-либо высказываний. Как следствие, сроки рассмотрения дел о защите чести и достоинства существенно сократятся. Поскольку академические словари ругательств не выпускались, предложенный сборник станет эталоном.