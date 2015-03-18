В России может появиться словарь нецензурных выражений

В Госдуме предложили написать словарь брани. Сборник понадобится в ходе судов по искам об оскорблениях личности. Употребление слов из этого электронного документа в чей-либо адрес будет считаться недопустимым.
В словарь войдут все бранные выражения, в том числе нецензурные. Документ будут дополняться и пересматриваться каждые три года.
Законопроект с такой инициативой подготовлен депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтяревым. Поправки вносятся в закон «О Верховном суде РФ». Словарь должен стать обязательным для использования в ходе судебного процесса, если предметом спора является употребление «крепких выражений».
В частности, словарь будет использоваться при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации». Дегтярев отмечает, что с появлением сборника отпадет необходимость лингвистической экспертизы чьих-либо высказываний. Как следствие, сроки рассмотрения дел о защите чести и достоинства существенно сократятся. Поскольку академические словари ругательств не выпускались, предложенный сборник станет эталоном.
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