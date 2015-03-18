В 85 из 249 аптек Тюмени цены на ряд лекарств не изменились

Он представил данные мониторинга динамики розничных цен на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В Тюменской области, по информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в феврале, по сравнению с январем текущего года, рост цен на эту группу препаратов не превысил 1%. Для сравнения в целом в РФ этот показатель составил 2,1%, в Уральском федеральном округе 2,8%. В единичных случаях выявлен рост цен на ЖНВЛП до 24,4%, вызванный повышением отпускных цен производителей лекарственных препаратов или увеличением цен оптовыми поставщиками, но в пределах установленных ограничений оптовых надбавок.
В 85 из 249 обследуемых аптечных учреждений цены не изменились. Средний уровень фактически применяемых оптовых надбавок к ценам на ЖНВЛП вырос по сравнению с январем 2015 года и составил 10,6%. Средний уровень розничных надбавок не изменился и составил 16,6%. Напомним, что предельный уровень надбавок, установленный в Тюменской области, составляет 25% для розницы и 15% — для оптового звена. И это одни из самых низких размеров предельных оптовых и розничных надбавок по сравнению с сопоставимыми по транспортной доступности и развитости инфраструктуры регионами.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области в организациях оптовой торговли дефицита лекарственных препаратов не выявлено.
Специалисты также отмечают растущую популярность единственной справочной службы Тюмени «Ваше лекарство». Динамика обращений граждан в нее возросла с 682 звонков в декабре до 964 в марте. Здесь горожане могут узнать информацию об уровне цен на конкретный препарат в различных аптеках города. Цена на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, государственному регулированию не подлежит и формируется по принципам конкуренции. Стоимость этих препаратов зависит от цен производителей, дистрибьюторов, спроса, издержек предприятий и может отличаться в разных аптеках. Зачастую оказывается, что даже с учетом возможных транспортных расходов цена на лекарственный препарат в более удаленной аптеке будет ниже, чем в аптеке, находящейся рядом с домом, сообщает пресс-служба главы региона.
Фото: sitv.ru