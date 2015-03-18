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В 85 из 249 аптек Тюмени цены на ряд лекарств не изменились

18 марта 2015, 10:36
Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных и необходимых находятся под контролем на нескольких уровнях. В Тюменской области нарушений ценообразования на лекарства из перечня жизненно важных не выявлено, заявил 17 марта на заседании антикризисного штаба области заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Он представил данные мониторинга динамики розничных цен на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В Тюменской области, по информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в феврале, по сравнению с январем текущего года, рост цен на эту группу препаратов не превысил 1%. Для сравнения в целом в РФ этот показатель составил 2,1%, в Уральском федеральном округе 2,8%. В единичных случаях выявлен рост цен на ЖНВЛП до 24,4%, вызванный повышением отпускных цен производителей лекарственных препаратов или увеличением цен оптовыми поставщиками, но в пределах установленных ограничений оптовых надбавок.

В 85 из 249 обследуемых аптечных учреждений цены не изменились. Средний уровень фактически применяемых оптовых надбавок к ценам на ЖНВЛП вырос по сравнению с январем 2015 года и составил 10,6%. Средний уровень розничных надбавок не изменился и составил 16,6%. Напомним, что предельный уровень надбавок, установленный в Тюменской области, составляет 25% для розницы и 15% — для оптового звена. И это одни из самых низких размеров предельных оптовых и розничных надбавок по сравнению с сопоставимыми по транспортной доступности и развитости инфраструктуры регионами.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области в организациях оптовой торговли дефицита лекарственных препаратов не выявлено.

Специалисты также отмечают растущую популярность единственной справочной службы Тюмени «Ваше лекарство». Динамика обращений граждан в нее возросла с 682 звонков в декабре до 964 в марте. Здесь горожане могут узнать информацию об уровне цен на конкретный препарат в различных аптеках города. Цена на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, государственному регулированию не подлежит и формируется по принципам конкуренции. Стоимость этих препаратов зависит от цен производителей, дистрибьюторов, спроса, издержек предприятий и может отличаться в разных аптеках. Зачастую оказывается, что даже с учетом возможных транспортных расходов цена на лекарственный препарат в более удаленной аптеке будет ниже, чем в аптеке, находящейся рядом с домом, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: sitv.ru

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