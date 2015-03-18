В 85 из 249 аптек Тюмени цены на ряд лекарств не изменились

Специалисты также отмечают растущую популярность единственной справочной службы Тюмени «Ваше лекарство». Динамика обращений граждан в нее возросла с 682 звонков в декабре до 964 в марте. Здесь горожане могут узнать информацию об уровне цен на конкретный препарат в различных аптеках города. Цена на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, государственному регулированию не подлежит и формируется по принципам конкуренции. Стоимость этих препаратов зависит от цен производителей, дистрибьюторов, спроса, издержек предприятий и может отличаться в разных аптеках. Зачастую оказывается, что даже с учетом возможных транспортных расходов цена на лекарственный препарат в более удаленной аптеке будет ниже, чем в аптеке, находящейся рядом с домом, сообщает пресс-служба главы региона.