Урологические заболевания в Тюмени лечат по щадящим технологиям

В урологическом отделении ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» освоены и успешно выполняются операции с применением специальной эндоскопической техники. Для проведения таких операций отделение было оснащено современным оборудованием — таким же, каким располагают специалисты центральных клиник Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках областной госпрограммы «Основные направления развития здравоохранения» новая медицинская техника продолжает поступать и по сей день. В частности, на средства областного бюджета приобретены мобильная эндоскопическая стойка высокого класса, катетеризационный оптический цистоскоп с осветителем и тубусом цисто-уретероскопа, урологическое универсальное кресло-стол для операционной.