Урологические заболевания в Тюмени лечат по щадящим технологиям

В урологическом отделении ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» освоены и успешно выполняются операции с применением специальной эндоскопической техники. Для проведения таких операций отделение было оснащено современным оборудованием — таким же, каким располагают специалисты центральных клиник Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках областной госпрограммы «Основные направления развития здравоохранения» новая медицинская техника продолжает поступать и по сей день. В частности, на средства областного бюджета приобретены мобильная эндоскопическая стойка высокого класса, катетеризационный оптический цистоскоп с осветителем и тубусом цисто-уретероскопа, урологическое универсальное кресло-стол для операционной.
«Сегодня в отделении созданы все условия для оказания жителям города Тюмени, юга и автономных округов области как плановой, так и круглосуточной экстренной квалифицированной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, при различных патологиях мочеполовой системы. Операционные залы оснащены эндоскопическими стойками, при помощи которых проводится полный спектр диагностических обследований и лечебных манипуляций. В распоряжении специалистов имеется самая современная медицинская техника для лечения ряда болезней», — сообщают в ОКБ.
Высокий профессионализм является отличительной чертой специалистов-урологов Областной клинической больницы № 2 — Станислава Викторовича Хилькевича, Виталия Дмитриевича Савчука, Елены Иннокентьевны Гутровой, Веры Ивановны Ермишевой, Валерия Карловича и Андрея Валерьевича Меркель. Все они прошли стажировку и профессиональную подготовку в ведущих российских и зарубежных научных центрах и продолжают совершенствоваться. Не так давно ими совместно с рентгенэндоваскулярным хирургом освоен новый метод лечения доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
На сегодня ОКБ № 2 является единственным в регионе учреждением, где выполняется эмболизация артерий простаты.
Проводимые малотравматичные вмешательства при урологических заболеваниях носят щадящий характер. Они проходят либо по естественным путям, либо через небольшие проколы, под спинальной анестезией. Во время проведения вмешательства пациент находится в сознании. Урологи манипулируют с помощью специальных тонких инструментов, наблюдая за ходом операции через экран, что обеспечивает высокую точность действий и контроль за процессом.
«Малотравматичные операции составляют 70% от общего объема проводимых оперативных вмешательств. Это современный подход, обеспечивающий высокое качество лечения», — комментирует заведующий отделением Станислав Хилькевич.