Тюменские чиновники будут сдавать нормы ГТО

Вопрос комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обсуждался во вторник, 17 марта, на очередном заседании президиума правительства, которое провел губернатор Тюменской области.
Об этапах рассказала коллегам заместитель губернатора Татьяна Костарева.
Первый из этапов мероприятий — организационно-экспериментальный, рассчитанный на 2014–2015 годы, предусматривает внедрение ГТО среди учащихся образовательных организаций в отдельных (пилотных) муниципальных образованиях. В календаре соревнований региона на 2015 год появилось шесть мероприятий, предусматривающих сдачу нормативов ГТО в тестовом режиме (спартакиады школ и техникумов, вузов, исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти и трудовых коллективов).
Второй этап (с 2016 года) предусматривает сдачу норм ГТО учащимися всех образовательных организаций региона, а также сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, чиновниками.
Подробностей о третьем этапе пресс-служба губернатора не называет.
Владимир Якушев отметил, что нормативы комплекса адаптированы для людей разного возраста и пола, и, хотя они довольно щадящие, готовиться к сдаче стоит уже сейчас. «Участвуя в спартакиаде органов власти, — отметил губернатор, — у госслужащих есть возможность не только „порепетировать“ сдачу ГТО, но и приобщится к регулярным занятиям».
Фото: gto-normy.ru