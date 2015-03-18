Тюменские чиновники будут сдавать нормы ГТО

Владимир Якушев отметил, что нормативы комплекса адаптированы для людей разного возраста и пола, и, хотя они довольно щадящие, готовиться к сдаче стоит уже сейчас. «Участвуя в спартакиаде органов власти, — отметил губернатор, — у госслужащих есть возможность не только „порепетировать“ сдачу ГТО, но и приобщится к регулярным занятиям».