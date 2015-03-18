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Тюменские чиновники будут сдавать нормы ГТО

18 марта 2015, 10:20
В Тюменской области утвержден состав рабочей группы и план мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, состоящий из трех этапов.

Вопрос комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обсуждался во вторник, 17 марта, на очередном заседании президиума правительства, которое провел губернатор Тюменской области.

Об этапах рассказала коллегам заместитель губернатора Татьяна Костарева.

Первый из этапов мероприятий — организационно-экспериментальный, рассчитанный на 2014–2015 годы, предусматривает внедрение ГТО среди учащихся образовательных организаций в отдельных (пилотных) муниципальных образованиях. В календаре соревнований региона на 2015 год появилось шесть мероприятий, предусматривающих сдачу нормативов ГТО в тестовом режиме (спартакиады школ и техникумов, вузов, исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти и трудовых коллективов).

Второй этап (с 2016 года) предусматривает сдачу норм ГТО учащимися всех образовательных организаций региона, а также сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, чиновниками.

Подробностей о третьем этапе пресс-служба губернатора не называет.

Владимир Якушев отметил, что нормативы комплекса адаптированы для людей разного возраста и пола, и, хотя они довольно щадящие, готовиться к сдаче стоит уже сейчас. «Участвуя в спартакиаде органов власти, — отметил губернатор, — у госслужащих есть возможность не только „порепетировать“ сдачу ГТО, но и приобщится к регулярным занятиям».

Фото: gto-normy.ru

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