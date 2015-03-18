Ситуация на «пивном» рынке тормозит спрос на стеклотару

«По большому счету мы стартовали в период падения спроса и в нем до сих пор пребываем. Самое главное, что та стратегия предприятия, которая была выбрана, оказалась верной. А направлена она была на качество продукции. Когда мы запускались, у нас был не такой большой ассортимент и состоял, в основном, из неэксклюзивных бутылок простых видов. Но качество самого стекла было очень высоким, которое сравнивается с премиум-сегментом. Мы терпели некие убытки, потому что цена не соответствовала потраченных на изготовление усилий, но таким образом мы пытались заработать себе имя как надежного и качественного поставщика.