nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ситуация на «пивном» рынке тормозит спрос на стеклотару

18 марта 2015, 09:18
Российский и, в частности, тюменский рынок стеклотары переживает не самые лучшие времена. Спрос на продукцию далек от стабильности и близок к стагнации. Этому есть несколько причин.

По мнению генерального директора завода «Стеклотех» Елены Острягиной свою роль играет сезонность спроса и непростая ситуация на «пивном» рынке: «В частности один из крупнейших наших пивоваров — компания «Балтика» закрыла два завода в Челябинске и Красноярске. По данным Росстата, за период с 2008 по 2013 год «пивной» рынок сократился более чем на 30%. Больше россияне стали пить или меньше за это время — вопрос спорный. Вполне возможно, что спрос смещается в сторону более крепких алкогольных напитков, ведь за короткое время пиво существенно подорожало.

«По большому счету мы стартовали в период падения спроса и в нем до сих пор пребываем. Самое главное, что та стратегия предприятия, которая была выбрана, оказалась верной. А направлена она была на качество продукции. Когда мы запускались, у нас был не такой большой ассортимент и состоял, в основном, из неэксклюзивных бутылок простых видов. Но качество самого стекла было очень высоким, которое сравнивается с премиум-сегментом. Мы терпели некие убытки, потому что цена не соответствовала потраченных на изготовление усилий, но таким образом мы пытались заработать себе имя как надежного и качественного поставщика.

Один из главных наших резервов — это сбор стеклотары. Когда начинаешь этим вплотную заниматься, всплывает много нюансов, которые тормозят процесс. Раздельный сбор мусора для нас всех в диковинку, сложно людей к нему приучить, экологическое сознание тоже на низком уровне, нет емкостей для сбора и машин, которые могли бы эти контейнеры поднимать, не сломав. Начальная сортировка тоже нужна. Тем не менее, в ближайшее время проект по сбору стеклотары в Тюменском районе и Тюмени мы запустим. Пусть пока не в большом объеме, начнем с малого», — передает слова руководителя «Стеклотеха» районное управление информационной политики.

#Новости#Покупательский спрос#Пиво#Стеклотех#Женя#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25