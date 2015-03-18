Ситуация на «пивном» рынке тормозит спрос на стеклотару

По мнению генерального директора завода «Стеклотех» Елены Острягиной свою роль играет сезонность спроса и непростая ситуация на «пивном» рынке: «В частности один из крупнейших наших пивоваров — компания «Балтика» закрыла два завода в Челябинске и Красноярске. По данным Росстата, за период с 2008 по 2013 год «пивной» рынок сократился более чем на 30%. Больше россияне стали пить или меньше за это время — вопрос спорный. Вполне возможно, что спрос смещается в сторону более крепких алкогольных напитков, ведь за короткое время пиво существенно подорожало.
«По большому счету мы стартовали в период падения спроса и в нем до сих пор пребываем. Самое главное, что та стратегия предприятия, которая была выбрана, оказалась верной. А направлена она была на качество продукции. Когда мы запускались, у нас был не такой большой ассортимент и состоял, в основном, из неэксклюзивных бутылок простых видов. Но качество самого стекла было очень высоким, которое сравнивается с премиум-сегментом. Мы терпели некие убытки, потому что цена не соответствовала потраченных на изготовление усилий, но таким образом мы пытались заработать себе имя как надежного и качественного поставщика.
Один из главных наших резервов — это сбор стеклотары. Когда начинаешь этим вплотную заниматься, всплывает много нюансов, которые тормозят процесс. Раздельный сбор мусора для нас всех в диковинку, сложно людей к нему приучить, экологическое сознание тоже на низком уровне, нет емкостей для сбора и машин, которые могли бы эти контейнеры поднимать, не сломав. Начальная сортировка тоже нужна. Тем не менее, в ближайшее время проект по сбору стеклотары в Тюменском районе и Тюмени мы запустим. Пусть пока не в большом объеме, начнем с малого», — передает слова руководителя «Стеклотеха» районное управление информационной политики.