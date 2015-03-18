Мясо и фрукты из США и Канады иногда не доезжают до прилавков магазинов

Так, на территорию Российской Федерации в связи с отсутствием разрешительных документов с начала года уже не попал товар 15 транспортных средств. Товар из фур — это дыни, яблоки, томаты, хурма, груши, баклажаны, огурцы, мандарины, лук репчатый общим весом 266,5 тонн, в том числе в направлении Казахстан — Россия перемещались яблоки (19,6 тонн), согласно маркировке на одной из картонных коробок, страна происхождения данных яблок явилась Польша. Товар вывезен за пределы Российской Федерации на территорию Республики Казахстан.
В марте 2015 года Тюменской таможней возбуждено дело об административном правонарушении в отношении перевозчика, который не соблюдал запреты и ограничения на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию (ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ). Он ввез на территорию Российской Федерации «груши свежие», страной происхождения которых является страна Европейского союза (Бельгия). Сейчас проводится административное расследование.
Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области возбудило 3 дела об административных правонарушениях по факту хранения и реализации на территории города Тюмени товара «мясная продукция» в количестве 5 тонн (страна происхождения — США), «мясная продукция и сыры» в количестве 276,64 кг (страна происхождения США, Германия), декларирование которых не подтверждено. Товар был выявлен Тюменской таможней при проведении проверочных мероприятий.
Два дела — по фактам продажи и хранения товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ). В суде оба дела рассмотрены, организации признаны виновными и оштрафованы на 40 000 рублей и 5 000 рублей соответственно, с конфискацией продукции. Еще одной компании назначен штраф в 3 000 рублей за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации (ст. 14.2 КоАП РФ).
В настоящее время Тюменской таможней также проводится проверка по вопросу хранения и реализации предпринимателем города Тюмени товара «мясная продукция» (общим весом 764 кг, страны происхождения — Бразилия и Парагвай), декларирование которого не подтверждается представленными документами. Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области уже изъяло этот товар в ходе производства по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. По результатам рассмотрения правонарушения судебным органом будет принято решение о виновности либо не виновности предпринимателя и о судьбе изъятого товара, сообщает Уральское таможенное управление.