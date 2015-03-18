Мясо и фрукты из США и Канады иногда не доезжают до прилавков магазинов

В настоящее время Тюменской таможней также проводится проверка по вопросу хранения и реализации предпринимателем города Тюмени товара «мясная продукция» (общим весом 764 кг, страны происхождения — Бразилия и Парагвай), декларирование которого не подтверждается представленными документами. Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области уже изъяло этот товар в ходе производства по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. По результатам рассмотрения правонарушения судебным органом будет принято решение о виновности либо не виновности предпринимателя и о судьбе изъятого товара, сообщает Уральское таможенное управление.