Жителя Тывы будут судить за гашиш в желудке

Подозреваемый был задержан в ночь на 27 декабря прошлого года на железнодорожном вокзале Ишима. Сыщики Управления Наркоконтроля действовали по оперативной наводке. По имевшимся сведениям в город на поезде № 67 должен был прибыть житель Тывы с наркотиками в желудке. Им и оказался 29-летний Сылдыс Бадан.