Жителя Тывы будут судить за гашиш в желудке

Подозреваемый был задержан в ночь на 27 декабря прошлого года на железнодорожном вокзале Ишима. Сыщики Управления Наркоконтроля действовали по оперативной наводке. По имевшимся сведениям в город на поезде № 67 должен был прибыть житель Тывы с наркотиками в желудке. Им и оказался 29-летний Сылдыс Бадан.
Эндоскопическое обследование подтвердило наличие у него в животе инородных тел — полимерных свертков. В итоге оперативники извлекли 15 пакетиков с гашишем, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Вскоре против наркокурьера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). В настоящее время Ишимской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по этому делу, материалы направлены в суд.