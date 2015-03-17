Ярмарка рабочих мест предложит тюменцам вакансии в сфере торговли и ЖКХ

Тем, кто не сможет посетить ярмарку, предлагается присоединиться к мероприятию в онлайн-режиме на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Задать имеющиеся вопросы вы сможете по телефону горячей линии: 8 (3452) 27-36-05. Ярмарка пройдет с 10 до 12 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корп. 3, 2 этаж.