Ярмарка рабочих мест предложит тюменцам вакансии в сфере торговли и ЖКХ

В этот день тюменцы смогут лично встретиться с представителями ведущих предприятий этих отраслей, из первых уст узнать всю интересующую информацию, а также договориться о вероятном трудоустройстве по представленным вакансиям.
Как рассказали в пресс-службе городского центра занятости, из вакансий сферы торговли тюменцам будут предложены такие, как продавец-консультант, кладовщик, кассир, фасовщик, грузчик, менеджер, официант, повар.
Что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, тюменские предприятия готовы предложить горожанам следующие вакантные должности: дворник, сантехник, электрик, слесарь, инспектор службы безопасности, инжинер КИПиА, инженер автоматизированной системы управления, бухгалтер. Также в Тюмени требуется один управляющий жилым домом.
Всего на ярмарке будет представлено свыше двухсот различных вакансий. От каждого предприятия тюменцам будут предложены сразу несколько рабочих мест. Так, например, одному только гипермаркету «ОК» требуется 40 продавцов-консультантов.
Свои услуги по трудоустройству населения предложат такие известные в городе компании, как гипермаркеты «Лента», «Ашан» и «ОК», ООО «Тюмень Прибор», УРС «Сибнефтепровод», ЗАО «ТК Тюмень Агро», Тюменский пиролизный завод, ТСЖ «Центральный-2» и другие предприятия.
Тем, кто не сможет посетить ярмарку, предлагается присоединиться к мероприятию в онлайн-режиме на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Задать имеющиеся вопросы вы сможете по телефону горячей линии: 8 (3452) 27-36-05. Ярмарка пройдет с 10 до 12 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корп. 3, 2 этаж.
Фото: http://www.omskzan.ru