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В Тюменской области сильнее всего подорожали бананы

17 марта 2015, 17:10
Темпы роста цен на продовольствие в Тюменской области по сравнению с началом года снизились. Наиболее высокий рост за последние три недели зафиксирован на бананы, что соответствует общероссийским тенденциям, связанным с повышением спроса, динамикой курса валют и сезонным фактором.

Как отметил в ходе заседания антикризисного штаба с участием губернатора Тюменской области руководитель Департамента АПК Владимир Чейметов, в период с 6 по 13 марта оптово-отпускные цены товаропроизводителей агропромышленного комплекса относительно устойчивы.

«Отмечен незначительный рост на мясо птицы, свинину, продукцию переработки молока и муку пшеничную. Традиционно для этого периода увеличились цены на картофель и морковь и связано это с необходимостью покрытия затрат на хранение и естественной убылью данной продукции. Традиционно происходит сезонное снижение объемов производства сырого молока, что обуславливает повышение предприятиями молочной переработки закупочных цен на него», — приводит слова Чейметова пресс-служба губернатора региона.

Вместе с тем, как и в целом по стране, в Тюменской области снижаются минимальные розничные цены на некоторые продукты. К примеру, стоимость свежих томатов снизилась на 8,6%. Это объясняется сезонным вытеснением импортных помидоров из Марокко и Турции тепличными, местного производства. По этой причине оптовые организации сейчас снижают цены для их последующего выравнивания. Также отмечено снижение средних минимальных цен в федеральных сетях на муку пшеничную и соль, что стало результатом замены товара на более дешевый.

В правительстве региона неоднократно отмечали, что торговая наценка на основные продукты не превышает 15%. Помимо этого профильные ведомства неоднократно проверяют предприятия розничной и оптовой торговли. Итогом стали 54 административных дела, в том числе 35 для розничные сетей и еще 19 для оптовых организаций.

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