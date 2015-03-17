В Тюменской области сильнее всего подорожали бананы

Как отметил в ходе заседания антикризисного штаба с участием губернатора Тюменской области руководитель Департамента АПК Владимир Чейметов, в период с 6 по 13 марта оптово-отпускные цены товаропроизводителей агропромышленного комплекса относительно устойчивы.
«Отмечен незначительный рост на мясо птицы, свинину, продукцию переработки молока и муку пшеничную. Традиционно для этого периода увеличились цены на картофель и морковь и связано это с необходимостью покрытия затрат на хранение и естественной убылью данной продукции. Традиционно происходит сезонное снижение объемов производства сырого молока, что обуславливает повышение предприятиями молочной переработки закупочных цен на него», — приводит слова Чейметова пресс-служба губернатора региона.
Вместе с тем, как и в целом по стране, в Тюменской области снижаются минимальные розничные цены на некоторые продукты. К примеру, стоимость свежих томатов снизилась на 8,6%. Это объясняется сезонным вытеснением импортных помидоров из Марокко и Турции тепличными, местного производства. По этой причине оптовые организации сейчас снижают цены для их последующего выравнивания. Также отмечено снижение средних минимальных цен в федеральных сетях на муку пшеничную и соль, что стало результатом замены товара на более дешевый.
В правительстве региона неоднократно отмечали, что торговая наценка на основные продукты не превышает 15%. Помимо этого профильные ведомства неоднократно проверяют предприятия розничной и оптовой торговли. Итогом стали 54 административных дела, в том числе 35 для розничные сетей и еще 19 для оптовых организаций.