В Тюменской области сильнее всего подорожали бананы

Вместе с тем, как и в целом по стране, в Тюменской области снижаются минимальные розничные цены на некоторые продукты. К примеру, стоимость свежих томатов снизилась на 8,6%. Это объясняется сезонным вытеснением импортных помидоров из Марокко и Турции тепличными, местного производства. По этой причине оптовые организации сейчас снижают цены для их последующего выравнивания. Также отмечено снижение средних минимальных цен в федеральных сетях на муку пшеничную и соль, что стало результатом замены товара на более дешевый.