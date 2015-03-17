Тюменка не поладила с судебными приставами

Судя по видео и описанию к нему, Светлана прибыла в районный отдел, чтобы урегулировать вопрос оплаты задолженности. Она сообщила, что может выплачивать только 1 тысячу рублей в месяц (при задолженности больше 180 тысяч рублей), потому что на данный момент не работает.