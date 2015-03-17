Тюменка не поладила с судебными приставами

В Тюмени произошел конфликт между представителями Федеральной службы судебных приставов и жительницей нашего города. Происходящее было снято и опубликовано на Youtube.
Судя по видео и описанию к нему, Светлана прибыла в районный отдел, чтобы урегулировать вопрос оплаты задолженности. Она сообщила, что может выплачивать только 1 тысячу рублей в месяц (при задолженности больше 180 тысяч рублей), потому что на данный момент не работает.
Пристав предложил выплачивать 50% прожиточного минимума — 3500 рублей. Девушка отказалась подписывать требование суда и покинула кабинет. Приставы догнали ее на улице и в присутствии понятых оформили отказ принять требование.
Светлана была возмущена поведением приставов: психологическим давлением, манерой общения.
NashGorod.ru попросил представителей ФССП дать оценку правомерности действия приставов.
Исполняющий обязанности заместителя руководителя областного управления ФСПП Александр Чирков пояснил, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, составляет 5 дней. В связи с тем, что должником до настоящего времени задолженность не погашена, 6 марта старшим судебным приставом приняты меры по вручению требования об исполнении решения суда. Однако от получения указанного требования должник отказался.
Кроме того, ФЗ «Об исполнительном производстве» не предусмотрено предоставление судебным приставом-исполнителем рассрочки исполнения судебного акта. Согласно действующему законодательству рассрочка исполнения судебного акта предоставляется судом. Таким образом, действия старшего судебного пристава соответствуют требованиям законодательства.