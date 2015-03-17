Пожарные посоревнуются в быстроте спасения пострадавших в ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, всего в состязаниях примут участие шесть коллективов из различных регионов УрФО: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей.
Проходить соревнования будут на территории Учебного центра Федеральной противопожарной службы по улице 30 лет Победы, 40. Они являются традиционными и проводятся регулярно с целью обмена опытом и отработки методов спасения при реальных дорожно-транспортных происшествиях.
По сценарию тренировок легковой автомобиль попадает в ДТП. Прибывшим на место пожарным необходимо оценить состояние машины и двух человек. Далее необходимо демонтировать части автомобиля, извлечь пострадавших и оказать им первую помощь.
Тем не менее, несмотря на серьезность мероприятия, за участников соревнований приглашают поболеть всех желающих. Для зрителей на территории центра будет установлена отдельная трибуна. Начало соревнований в десять часов.