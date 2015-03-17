Полицейские били мужчину и надевали ему пакет на голову

Как следует из материалов уголовного дела, 4 декабря 2013 года оперуполномоченный Ашот Петросян доставил в отдел полиции из деревни Грачи Казанского района 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в краже телевизора, совершенной в деревне осенью того же года. Однако мужчина причастность к краже отрицал.