Полицейские били мужчину и надевали ему пакет на голову

Как следует из материалов уголовного дела, 4 декабря 2013 года оперуполномоченный Ашот Петросян доставил в отдел полиции из деревни Грачи Казанского района 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в краже телевизора, совершенной в деревне осенью того же года. Однако мужчина причастность к краже отрицал.
Желая раскрыть преступление любым способом, оперуполномоченный Александр Ремезов нанес ему множественные удары по различным частям тела, а Петросян и участковый Валерий Лапухин связали потерпевшему скотчем руки и повалили на пол. Петросян неоднократно надевал на голову мужчины полиэтиленовый пакет, ограничивая поступление воздуха, а Лапухин держал потерпевшего за ноги. Мужчина, не выдержав насилия, сознался в краже и согласен был отдать собственный телевизор.
После того, как полицейские вечером отпустили пострадавшего, он в больнице зафиксировал наличие телесных повреждений и на следующий день обратился в органы следственного комитета с заявлением об избиении сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело.
Суд признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, и назначил Ремезову 1 год 6 месяцев, Лапухину — 3 года 6 месяцев, Петросяну — 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает Тюменская облпрокуратура.
Осужденным запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти: Ремезову на 2 года, а Лапухину и Петросяну — на 3 года.