nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новые «антикризисные» ярмарки пройдут в Тюмени 21 марта

17 марта 2015, 17:34
Правительство области определило места для очередных продовольственных ярмарок в Тюмени. Они пройдут в субботу, 21 марта, на шести площадках в разных районах города.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Тюменской области, горожане высказывались за организацию одной такой «антикризисной» ярмарки в районе Дома Обороны. В прошлый раз все они были сосредоточены неподалеку на улице Севастопольской, Мельникайте, Федюнинского и прочих районах. Однако пожилым людям с Дома Обороны оказалось тяжело добираться на другой конец города.

Таким образом, социальные ярмарки будут располагаться на следующих территориях:

ОАО «Тюменская ярмарка», ул. Севастопольская, 12;

Торгового центра «Порт», ул. Мельникайте, 126, корп.2;

Около рынка «Михайловский, ул. Федюнинского, 55;

Около рынка «Заречный двор», проезд Солнечный, 11;

Около ТЦ «Мальвинка», ул. Бакинских Комиссаров, 7;

Около ТЦ «Галерея Вояж», ул. Герцена, 94.

Также по просьбе горожан будет расширен и ассортимент товаров за счет продуктов, на которые не установлена предельная 15-процентная надбавка.

#Новости#Продукты#Ярмарки#Товары#Цены#Алексей#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25