Новые «антикризисные» ярмарки пройдут в Тюмени 21 марта

Как отмечают в пресс-службе губернатора Тюменской области, горожане высказывались за организацию одной такой «антикризисной» ярмарки в районе Дома Обороны. В прошлый раз все они были сосредоточены неподалеку на улице Севастопольской, Мельникайте, Федюнинского и прочих районах. Однако пожилым людям с Дома Обороны оказалось тяжело добираться на другой конец города.