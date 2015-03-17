Новые «антикризисные» ярмарки пройдут в Тюмени 21 марта

Как отмечают в пресс-службе губернатора Тюменской области, горожане высказывались за организацию одной такой «антикризисной» ярмарки в районе Дома Обороны. В прошлый раз все они были сосредоточены неподалеку на улице Севастопольской, Мельникайте, Федюнинского и прочих районах. Однако пожилым людям с Дома Обороны оказалось тяжело добираться на другой конец города.
Таким образом, социальные ярмарки будут располагаться на следующих территориях:
ОАО «Тюменская ярмарка», ул. Севастопольская, 12;
Торгового центра «Порт», ул. Мельникайте, 126, корп.2;
Около рынка «Михайловский, ул. Федюнинского, 55;
Около рынка «Заречный двор», проезд Солнечный, 11;
Около ТЦ «Мальвинка», ул. Бакинских Комиссаров, 7;
Около ТЦ «Галерея Вояж», ул. Герцена, 94.
Также по просьбе горожан будет расширен и ассортимент товаров за счет продуктов, на которые не установлена предельная 15-процентная надбавка.