Минтранс РФ разрешит пользоваться гаджетами в самолетах

Ранее в понедельник авиакомпания «Трансаэро» сообщила, что обратилась в Минтранс с предложением об отмене запрета на использование мобильных устройств во время взлета и посадки, пояснив, что «в России приказ департамента воздушного транспорта Минтранса, изданный еще в 1995 году, до сих пор ограничивает использование электронных приборов пассажирами на борту воздушного судна».