Минтранс РФ разрешит пользоваться гаджетами в самолетах

«Минтранс России получил обращение „Трансаэро“ с инициативой по отмене запрета пользования мобильными устройствами на борту самолетов, — сообщил представитель министерства. — В настоящее время Минтрансом ведется разработка приказа об отмене такого запрета».
Ранее в понедельник авиакомпания «Трансаэро» сообщила, что обратилась в Минтранс с предложением об отмене запрета на использование мобильных устройств во время взлета и посадки, пояснив, что «в России приказ департамента воздушного транспорта Минтранса, изданный еще в 1995 году, до сих пор ограничивает использование электронных приборов пассажирами на борту воздушного судна».
Авиакомпания выступила с инициативой отмены «этого явно устаревшего запрета, что никак не повлияет на обеспечение безопасности полетов», прокомментировал инициативу первый заместитель гендиректора «Трансаэро» Дмитрий Столяров.