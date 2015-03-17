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Минтранс РФ разрешит пользоваться гаджетами в самолетах

17 марта 2015, 18:00
Минтранс РФ готовит отмену использования мобильных устройств во время взлета и посадки воздушных судов, сообщили ТАСС в министерстве.

«Минтранс России получил обращение „Трансаэро“ с инициативой по отмене запрета пользования мобильными устройствами на борту самолетов, — сообщил представитель министерства. — В настоящее время Минтрансом ведется разработка приказа об отмене такого запрета».

Ранее в понедельник авиакомпания «Трансаэро» сообщила, что обратилась в Минтранс с предложением об отмене запрета на использование мобильных устройств во время взлета и посадки, пояснив, что «в России приказ департамента воздушного транспорта Минтранса, изданный еще в 1995 году, до сих пор ограничивает использование электронных приборов пассажирами на борту воздушного судна».

Авиакомпания выступила с инициативой отмены «этого явно устаревшего запрета, что никак не повлияет на обеспечение безопасности полетов», прокомментировал инициативу первый заместитель гендиректора «Трансаэро» Дмитрий Столяров.

#Новости#Самолеты#Минтранс#Гаджеты#Женя#Общество
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