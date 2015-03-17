Дорожники готовятся к паводку

Комиссия утвердила план подготовки автомобильных дорог и искусственный сооружений к пропуску паводковых вод, определила потенциально опасные участки в Пермском крае, Свердловской, Тюменской области и ХМАО. Подрядные организации заготовили необходимый аварийный материал для защиты дорог и искусственных сооружений, выполнили работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, кюветов, лотков, быстротоков.
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка 2015 года создано 54 бригады общим количеством 379 человек, подготовлено 381 ед. дорожной техники, заготовлено 73329 м3 инертных материалов и 114 м3 пиломатериалов, сообщает пресс-служба «Уралуправтодор».
В 2014 году «Уралуправтодор» заключил контракты на обновление автодороги Тюмень — Екатеринбург (километр 148–168 на территории Свердловской области). Работы на этом объекте будут полностью завершены в 2018 году.
«В этом месте за Камышловом есть 2 опасных горки. Они будут выровнены. Кроме того будет увеличена пропускная способность трассы — вместо 2 полос для движения транспорта будет 4», — отметил на пресс-конференции главный инженер ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Соляров.
Также в прошлом году федеральное управление завершило реконструкцию участка трассы Екатеринбург — Тюмень (километр 260–261), а также моста через реку Демьянку — 429 километр автодороги Ханты-Мансийск — Тюмень.
В 2015 году будет произведена реконструкция большей части трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Кроме того, будет обновлен участок автодороги Екатеринбург — Тюмень (112–136 километр, подъезд со стороны Камышлова и 30–35 километр, съезд с транспортной развязки Каменск-Уральский).
Общая протяженность дорог, находящихся в ведении ФКУ «Уралуправтодор», составляет более 2400 километров. Они проходят по территории Пермского края, Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры.