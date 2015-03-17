Дорожники готовятся к паводку

«В этом месте за Камышловом есть 2 опасных горки. Они будут выровнены. Кроме того будет увеличена пропускная способность трассы — вместо 2 полос для движения транспорта будет 4», — отметил на пресс-конференции главный инженер ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Соляров.