«Дом.ru» предлагает выгодный интернет

Тарифы стали значительно выгоднее по соотношению цены и скорости: если раньше клиент пользовался интернетом на скорости до 15 Мбит/с за 415 рублей в месяц, то сейчас он получает доступ в Сеть на скорости до 70 Мбит/с за 650 рублей в месяц. Ежемесячная абонентская плата по тарифу «Моно 1» составит всего 350 рублей, «Моно 2» — 500 рублей. При этом, вне зависимости от скорости по тарифу, «Дом.ru» обеспечивает ночью скорость до 100 Мбит/с и постоянный доступ на максимальной скорости к популярным ресурсам — «ВКонтакте», «Одноклассники», Яндекс, Mail.ru и др.