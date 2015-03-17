«Дом.ru» предлагает выгодный интернет

Тарифы стали значительно выгоднее по соотношению цены и скорости: если раньше клиент пользовался интернетом на скорости до 15 Мбит/с за 415 рублей в месяц, то сейчас он получает доступ в Сеть на скорости до 70 Мбит/с за 650 рублей в месяц. Ежемесячная абонентская плата по тарифу «Моно 1» составит всего 350 рублей, «Моно 2» — 500 рублей. При этом, вне зависимости от скорости по тарифу, «Дом.ru» обеспечивает ночью скорость до 100 Мбит/с и постоянный доступ на максимальной скорости к популярным ресурсам — «ВКонтакте», «Одноклассники», Яндекс, Mail.ru и др.
Попробовав моноинтернет от «Дом.ru», абонент может подключить пакетное предложение. При этом клиент получает возможность смотреть цифровое телевидение «Дом.ru TV» (100 телевизионных каналов, 23 из которых — в современном формате HD). Кроме того, можно выбрать пакет XS и зафиксировать выгодный тариф, который не увеличится после промопериода.
Новая гибкая и удобная линейка интернет-тарифов учитывает различные стили потребления услуги и отвечает потребностям самых разных пользователей. Выгодная цена позволяет значительно сэкономить без ущерба для качества. Дополнительная экономия возможна при пользовании бонусами и программой привилегий (http://status.domru.ru). Более подробная информация о действующих акциях, тарифах и эксклюзивных предложениях доступна на сайте www.domru.ru.