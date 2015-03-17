Число заболевших ОРВИ в Тюмени снизилось за неделю

Всего за минувшую неделю в Тюменской области было зарегистрировано 10310 случаев ОРВИ против 12441 за предыдущую. В настоящее время заболеваемость по региону ниже порогового уровня на 9 процентов. Что касается областной столицы, то здесь ниже порога на 21 процент.
По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, в настоящее время доминирует грипп A-H3N2 — 85% от всех случаев гриппа, или 42% от всех случаев респираторных инфекций.
Напомним, ранее надзорным ведомством сообщалось о появлении в области так называемого «свиного гриппа». Тем не менее находки H1N1-2009, а также вирусов группы B единичны.