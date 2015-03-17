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Число заболевших ОРВИ в Тюмени снизилось за неделю

17 марта 2015, 12:57
В Тюменской области на протяжении трех последних недель регистрируется снижение случаев заболевания ОРВИ во всех возрастных категориях. По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 16 марта по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 17 процентов.

Всего за минувшую неделю в Тюменской области было зарегистрировано 10310 случаев ОРВИ против 12441 за предыдущую. В настоящее время заболеваемость по региону ниже порогового уровня на 9 процентов. Что касается областной столицы, то здесь ниже порога на 21 процент.

По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, в настоящее время доминирует грипп A-H3N2 — 85% от всех случаев гриппа, или 42% от всех случаев респираторных инфекций.

Напомним, ранее надзорным ведомством сообщалось о появлении в области так называемого «свиного гриппа». Тем не менее находки H1N1-2009, а также вирусов группы B единичны.

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