Всю неделю в Тюмени будет тепло и солнечно

По информации сайта NashGorod.ru, во вторник, 17 марта, в светлое время суток воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. Скорость западного ветра составит 5 м/с. В вечернее время столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля. Осадков во вторник не прогнозируется.
В среду, 18 марта, в Тюмени будет еще теплее. Днем температура воздуха составит 5 градусов выше нуля. Западный ветер подует со скоростью 5 м/с. Вечером станет прохладнее на три градуса, однако ветер будет совсем слабым. В течение дня осадков в городе не ожидается.
Четверг, 19 марта, также будет теплым. В светлое время суток в городе ожидается +4 градуса при западном ветре скоростью 3 м/с. Вечером столбики термометров установятся на отметке 0 градусов. Осадков в городе нам не обещают.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в пятницу, 20 марта, погода также порадует нас своим теплом. Днем в Тюмени будет 5 градусов выше нуля, а ветер будет ласковым, юго-западным. Его скорость составит всего 3 м/с. Правда, вечером температура воздуха опустится до нуля градусов.
В субботу, 21 марта, в светлое время суток воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. Теплый юго-западный ветер подует со скоростью 5 м/с. Вечером, согласно прогнозам, ожидается +1 градус. Осадков первый выходной день этой недели не принесет.
Последний день на этой неделе, воскресенье, 22 марта, также обещает быть теплым и ясным. Днем воздух прогреется до +1 градуса, северо-восточный ветер подует со скоростью 2 м/с. В вечернее время похолодает на два градуса, и ветер немного усилится. Осадков в воскресенье не ожидается.
Фото: http://clubs.ya.ru