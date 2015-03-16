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Всю неделю в Тюмени будет тепло и солнечно

16 марта 2015, 14:27
Сегодня, 16 марта, в Тюмени столбики термометров показывают 0 градусов. Однако ветер достаточно сильный и холодный. Его скорость составляет 6 м/с в северном направлении. Ближе к вечеру похолодает всего на один градус, а ветер сменит свое направление на северо-западное и немного утихнет. Осадков понедельник нам не принесет.
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Тюмень

По информации сайта NashGorod.ru, во вторник, 17 марта, в светлое время суток воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. Скорость западного ветра составит 5 м/с. В вечернее время столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля. Осадков во вторник не прогнозируется.

В среду, 18 марта, в Тюмени будет еще теплее. Днем температура воздуха составит 5 градусов выше нуля. Западный ветер подует со скоростью 5 м/с. Вечером станет прохладнее на три градуса, однако ветер будет совсем слабым. В течение дня осадков в городе не ожидается.

Четверг, 19 марта, также будет теплым. В светлое время суток в городе ожидается +4 градуса при западном ветре скоростью 3 м/с. Вечером столбики термометров установятся на отметке 0 градусов. Осадков в городе нам не обещают.

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в пятницу, 20 марта, погода также порадует нас своим теплом. Днем в Тюмени будет 5 градусов выше нуля, а ветер будет ласковым, юго-западным. Его скорость составит всего 3 м/с. Правда, вечером температура воздуха опустится до нуля градусов.

В субботу, 21 марта, в светлое время суток воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. Теплый юго-западный ветер подует со скоростью 5 м/с. Вечером, согласно прогнозам, ожидается +1 градус. Осадков первый выходной день этой недели не принесет.

Последний день на этой неделе, воскресенье, 22 марта, также обещает быть теплым и ясным. Днем воздух прогреется до +1 градуса, северо-восточный ветер подует со скоростью 2 м/с. В вечернее время похолодает на два градуса, и ветер немного усилится. Осадков в воскресенье не ожидается.

Фото: http://clubs.ya.ru

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