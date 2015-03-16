Всю неделю в Тюмени будет тепло и солнечно

Сегодня, 16 марта, в Тюмени столбики термометров показывают 0 градусов. Однако ветер достаточно сильный и холодный. Его скорость составляет 6 м/с в северном направлении. Ближе к вечеру похолодает всего на один градус, а ветер сменит свое направление на северо-западное и немного утихнет. Осадков понедельник нам не принесет.

Сюжет Тюмень