У тюменских водителей проверят оплату штрафов

Сотрудники ГИБДД за два месяца 2015 года направили в мировые суды административные материалы на 765 должников, не оплачивающих штрафы за нарушения дорожного порядка вовремя. По этим материалам 104 водителей приговорили к административному аресту на срок до 15-ти суток, 81-го человека к обязательным работам, 290 человек оштрафованы.