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У тюменских водителей проверят оплату штрафов

16 марта 2015, 16:45
Мероприятие «Должник» проводит с 16 по 20 марта Госавтоинспекция Тюменской области. У водителей дополнительно будут проверять по базам данных ГИБДД оплату штрафов.
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Тюмень

Мероприятие «Должник» проводит с 16 по 20 марта Госавтоинспекция Тюменской области. У водителей дополнительно будут проверять по базам данных ГИБДД оплату штрафов.

Если таким образом выявят неплательщиков, информацию о них направят в службу судебных приставов, а также месту жительства, работы или учебы должников.

В Госавтоинспекции проведут мониторинг оплаты штрафов и сторожевых листков злостными нарушителями, неоднократно привлекавшимися к административной ответственности и не оплачивающими штрафы. С ними будет проводиться адресная работа: инспекторы приедут к ним домой, чтобы привлечь к ответственности за неоплаченные штрафы.

В целом, в этом году за нарушения правила дорожного движения было вынесено более 142-х тысяч административных постановлений на участников дорожного движения. Сумма наложенных взысканий составила более 122-х миллионов рублей. Более половины нарушителей уже оплатили наложенные административные штрафы.

Сотрудники ГИБДД за два месяца 2015 года направили в мировые суды административные материалы на 765 должников, не оплачивающих штрафы за нарушения дорожного порядка вовремя. По этим материалам 104 водителей приговорили к административному аресту на срок до 15-ти суток, 81-го человека к обязательным работам, 290 человек оштрафованы.

Срок оплаты составляет 70 дней, напоминает ГИБДД Тюменской области. Не забывайте оплачивать штрафы, чтобы не получить взыскание за неуплату.

#Новости#Тюмень#Водители#Транспорт#Ирина#Общество
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