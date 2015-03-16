С начала года в Тюмени зафиксировано четыре случая кори

Тем не менее в настоящее время о вспышке заболеваемости речи не идет. Один из заболевших в настоящее время уже выписан из больницы, остальные пока находятся на лечении.
Галина Шарухо отметила, что в целом заболеваемость корью остается высокой не только в России, но и в зарубежных странах, включая Европу. «В таких условиях нужно понимать, что случаи завоза в наш субъект кори будут встречаться. Потому основная задача не допустить его распространения, — прокомментировала она. — Первый случай в этом году произошел в январе, однако, он был быстро ликвидирован. Сейчас мы также проводим все противоэпидемиологические мероприятия».
Последняя вспышка заболеваемости корью в Тюмени была зафиксирована прошлым летом: с мая по август 2014 года было подтверждено 46 случаев этого заболевания. Карантин по нему действовал вплоть до 15 августа. Тогда за счет средств федерального бюджета было приобретено около 55 тысяч доз вакцины и проведена дополнительная иммунизация населения. Как отметила Галина Шарухо, низкая заболеваемость в этом году может свидетельствовать о том, что сформировалась «достаточно хорошая иммунная прослойка» среди населения.
Корь является очень заразным инфекционным заболеванием, передается воздушно-капельным путем. При встрече с вирусом все ранее не привитые и не переболевшие заболевают в ста процентах случаев. Во взрослом возрасте заболевание корью может быть смертельно опасным для человека. Наиболее действенным способом борьбы с коревой инфекцией является профилактическая прививка.
По каждому заболеванию проводится расследование, дабы выяснить, когда и с кем больше всего контактировал пациент по работе, в быту и других местах, пояснил главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области» Александр Фольмер. В упомянутых случаях круг контактов заболевших составил около 400 человек. В настоящее время они находятся под наблюдением в поликлиниках по месту жительства.