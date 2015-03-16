С начала года в Тюмени зафиксировано четыре случая кори

Галина Шарухо отметила, что в целом заболеваемость корью остается высокой не только в России, но и в зарубежных странах, включая Европу. «В таких условиях нужно понимать, что случаи завоза в наш субъект кори будут встречаться. Потому основная задача не допустить его распространения, — прокомментировала она. — Первый случай в этом году произошел в январе, однако, он был быстро ликвидирован. Сейчас мы также проводим все противоэпидемиологические мероприятия».