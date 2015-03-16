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Руководителем Тюменского УФАС России стал Игорь Веретенников

16 марта 2015, 17:17
Приказом ФАС России от 11 марта 2015 года № 359-к руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области назначен Веретенников Игорь Валерьевич.

Приказом ФАС России от 11 марта 2015 года № 359-к руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области назначен Веретенников Игорь Валерьевич.

В Тюменском УФАС России Игорь Веретенников работает с марта 2007 года. В 2008 году назначен на должность заместитель руководителя управления — начальника отдела контроля за монополистической деятельностью, с 01 декабря 2014 года исполнял обязанности руководителя Управления.

Веретенников Игорь Валерьевич родился 20 июня 1978 года в поселке Мортка, Кондинского района, Тюменской области. В 2000 году закончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», а в 2009 году Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В 2000 году начал свою трудовую деятельность в должности юриста ОАО «Лесопромышленное предприятия «Юкон» (ХМАО, Тюменская область). 2002 г. ведущий юрисконсульт Администрации города Ноябрьска, в 2003 году переведен на должность начальника отдела правового обеспечения и договорных отношений Ноябрьского городского комитета по имуществу Администрации г. Ноябрьска (ЯНАО, Тюменская область)

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области работает с марта 2007 года — на должности заместителя начальника отдела контроля за соблюдением законодательства. С марта 2008 года заместитель руководителя управления — начальник отдела контроля за монополистической деятельностью.

Приказом ФАС России от 1 декабря 2014 № 1355-К назначен исполняющим обязанности руководителя Тюменского УФАС России.

Имеет Благодарность ФАС России (2009 г.), Благодарность Тюменской областной Думы (2012), Благодарность Губернатора Тюменской области (2013).

За большой личный вклад в проведении государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и добросовестный труд, награжден Почетными грамотами ФАС России (2011,2013,2014), сообщает пресс-служба Тюменского УФАС России.

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