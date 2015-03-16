Руководителем Тюменского УФАС России стал Игорь Веретенников

В 2000 году начал свою трудовую деятельность в должности юриста ОАО «Лесопромышленное предприятия «Юкон» (ХМАО, Тюменская область). 2002 г. ведущий юрисконсульт Администрации города Ноябрьска, в 2003 году переведен на должность начальника отдела правового обеспечения и договорных отношений Ноябрьского городского комитета по имуществу Администрации г. Ноябрьска (ЯНАО, Тюменская область)