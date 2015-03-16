Пьяного водителя BMW зажало в машине — ему сломало ноги

В субботу в час ночи на улице Республики областного центра, напротив драмтеатра, столкнулись автомобили BMW 645 и Opel Astra. По предварительным данным, 23-летний водитель BMW находился в нетрезвом состоянии и выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия водитель «баварца» оказался зажат в салоне автомобиля. Вызволять молодого человека, получившего переломы ног, пришлось спасателям. Пострадал также 21-летний водитель Opel, у него травма головы и ушибы.
В пятом часу утра на улице Бабарынка в образовавшийся на проезжей части провал дорожного покрытия провалился автомобиль Toyota Vitz. Яма около 1 метра глубиной оказалась заполнена водой и 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем, приняла ее за обычную лужу. В результате происшествия девушка получила травму головы.
Около половины пятого часа утра на 32-м километре автодороги Богандинский — Червишево — Чаплык в Тюменском районе столкнулись «Жигули» 6-й модели и самосвал SHACMAN. По предварительным данным, 29-летний мужчина, находившийся за рулем «шестерки», не имеет водительского удостоверения и управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В результате ДТП водитель «Жигулей» получил черепно-мозговую травму.
Около 6-ти часов утра в субботу на 468-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись два автомобиля Lada, 10-й и 14-й моделей. По предварительным данным, водитель «десятки», ехавший из Кургана в Сургут, уснул за рулем, машина выехала на полосу встречного движения. В результате происшествия черепно-мозговые травмы, а также травмы лица и ушибы получили 25-летний водитель и 24-летняя пассажирка Lada 13-й модели и две пассажирки «десятки», 63-х и 30-летняя женщины.
Еще одно происшествие в Уватском районе случилось в двенадцатом часу ночи в воскресенье. На 469-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два грузовика, «УРАЛ» и «КАМАЗ». По предварительным данным, водитель «УРАЛа» не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения. В результате происшествия пострадали трое пассажиров «УРАЛа», мужчины 45-ти, 51-го и 52-х лет. У пострадавших травмы головы и раны лица.
В поселке Богандинский Тюменского района на улице Вокзальной автомобиль «УРАЛ» сбил 16-летнюю девушку. По предварительным данным она переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне видимости перекрестка. У пострадавшей тяжелые травмы: перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В областном центре в воскресенье около шести часов вечера на улице Холодильной 37-летняя водительница автомобиля Ford не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль въехал в столб, выехал на тротуар и ударил детскую коляску, в которой отец вез годовалую дочку. В результате происшествия девочка получила ушиб носа, сообщают в госавтоинспекции Тюменской области.