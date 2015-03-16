Пьяного водителя BMW зажало в машине — ему сломало ноги

Около 6-ти часов утра в субботу на 468-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись два автомобиля Lada, 10-й и 14-й моделей. По предварительным данным, водитель «десятки», ехавший из Кургана в Сургут, уснул за рулем, машина выехала на полосу встречного движения. В результате происшествия черепно-мозговые травмы, а также травмы лица и ушибы получили 25-летний водитель и 24-летняя пассажирка Lada 13-й модели и две пассажирки «десятки», 63-х и 30-летняя женщины.