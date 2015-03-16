Похитителем автомобильных колес оказался сосед

Хозяин машины пояснил полицейским, что автомобилем управляет его сын, студент-второкурсник одного из ВУЗов Тюмени. Молодой человек1995 года рождения, ранее не судимый, был доставлен в МО МВД «Тюменский», где признался, что похитил колеса у односельчанина и спрятал их в отцовском сарае, чтобы потом продать. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.