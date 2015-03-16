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Похитителем автомобильных колес оказался сосед

16 марта 2015, 17:44
В селе Кулаково Тюменского района один односельчанин похитил автомобильные колеса у другого с целью сбыта и наживы, но был пойман по горячим следам.

В воскресенье утром в полицию поступила информация о краже автомобильных колес в селе Кулаково. Иномарку «разули», пока она стояла за оградой дома. На место происшествия прибыл автопатруль ГИБДД. Инспекторы опросили жителей улицы, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили государственный номер автомобиля, водитель которого мог быть причастен к совершению кражи.

Установив владельца автомобиля, также проживающего в том же селе, инспекторы прибыли к нему домой.

Хозяин машины пояснил полицейским, что автомобилем управляет его сын, студент-второкурсник одного из ВУЗов Тюмени. Молодой человек1995 года рождения, ранее не судимый, был доставлен в МО МВД «Тюменский», где признался, что похитил колеса у односельчанина и спрятал их в отцовском сарае, чтобы потом продать. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

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