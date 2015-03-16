Нетрезвый мужчина ударил свою знакомую и забрал у нее кошелек

Мужчина и женщина распивали алкогольные напитки в ее квартире, в процессе этого ранее судимый безработный тюменец несколько раз ударил свою знакомую и забрал у нее кошелек. Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 8, сообщив, что ее ограбили, похитив 60 тысяч рублей. Только в дальнейшем женщина пояснила, что близко знает подозреваемого.
Более суток мужчина скрывался от стражей правопорядка, однако благодаря грамотной работе комплексных сил полиции был задержан по ориентировке из Центра управления нарядами УМВД России по г. Тюмени. Экипаж патрульно-постовой службы в ходе патрулирования заметил мужчину, подходящего по приметам. 23-летний подозреваемый успел уже потратить почти все деньги на личные нужды, в том числе на спиртные напитки.
«В настоящее время он заключен под стражу на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж)», — сообщает пресс-секретарь УМВД России по г. Тюмени Александра Малыгина.
Сотрудники полиции напоминают о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, пуская кого-либо в свою квартиру. Нужно быть абсолютно уверенным в госте, чтобы демонстрировать дорогостоящие вещи или денежные средства, а тем более оставлять его одного в квартире.
Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.