Нетрезвый мужчина ударил свою знакомую и забрал у нее кошелек

Мужчина и женщина распивали алкогольные напитки в ее квартире, в процессе этого ранее судимый безработный тюменец несколько раз ударил свою знакомую и забрал у нее кошелек. Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 8, сообщив, что ее ограбили, похитив 60 тысяч рублей. Только в дальнейшем женщина пояснила, что близко знает подозреваемого.