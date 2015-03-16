Где будет аллея Почетных Граждан, решат тюменцы

В администрацию города Тюмени поступило обращение: сделать аллею Почетных Граждан. Безусловно, предложение заслуживает самого серьезного внимания. Притом все понимают, что памятное место должно стать уникальным. Предлагаю обсудить этот вопрос. Готов выслушать ваши предложения о том, где можно разместить аллею, как она должна выглядеть, какие архитектурные формы уместно будет установить, каким может быть внешнее оформление стендов о почетных гражданах.