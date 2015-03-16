Где будет аллея Почетных Граждан, решат тюменцы

«Тюмень всегда славилась своими замечательными людьми — трудолюбивыми, деятельными, энергичными и созидательными. С 1867 года и до наших дней звание „Почетный гражданин города Тюмени“ получили 46 человек, восемь из них — в дореволюционный период.
В администрацию города Тюмени поступило обращение: сделать аллею Почетных Граждан. Безусловно, предложение заслуживает самого серьезного внимания. Притом все понимают, что памятное место должно стать уникальным. Предлагаю обсудить этот вопрос. Готов выслушать ваши предложения о том, где можно разместить аллею, как она должна выглядеть, какие архитектурные формы уместно будет установить, каким может быть внешнее оформление стендов о почетных гражданах.
В 2016 году Тюмень отпразднует очередной юбилей, и мы все вместе можем разработать один из символов нашего города», — сказано в обращении главы администрации города Тюмени Александра Моора.
Предложения тюменцев будут обсуждаться 3 месяца, затем состоится голосование. С победителем встретится глава и обсудит все моменты реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Пока на сайте опубликовано 2 предложения: расположить аллею в сквере Семена Пацко (район железнодорожного вокзала), вблизи правительства Тюменской области.
Оставить свои предложения можно по ссылке http://you.tyumen-city.ru/?mod=you_tyum_new&id_KYT=26 .