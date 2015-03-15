За год оштрафовано более 6,6 тысяч граждан за курение в неположенных местах

В течение 2014 года по фактам нарушений требований, установленных нормами Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Роспотребнадзором было привлечено к административной ответственности 13 675 правонарушителей, из них более 8 000 граждан, 2850 должностных лиц (работников организаций-продавцов табачной продукции), более 1700 индивидуальных предпринимателей и 1010 юридических лиц. Общая сумма административных штрафов, которую заплатили россияне, в соответствии с санкциями статей 6.24, 6.25, 14.3.1 и 14.53 КоАП, составила 89,1 млн. рублей. Данные по Тюменской области не представлены.