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За год оштрафовано более 6,6 тысяч граждан за курение в неположенных местах

15 марта 2015, 11:41
В течение 2014 года по фактам нарушений требований, установленных нормами Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Роспотребнадзором было привлечено к административной ответственности 13 675 правонарушителей, из них более 8 000 граждан, 2850 должностных лиц (работников организаций-продавцов табачной продукции), более 1700 индивидуальных предпринимателей и 1010 юридических лиц. Общая сумма административных штрафов, которую заплатили россияне, в соответствии с санкциями статей 6.24, 6.25, 14.3.1 и 14.53 КоАП, составила 89,1 млн. рублей. Данные по Тюменской области не представлены.

За нарушение действующих запретов курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках (статья 6.24 КоАП), Роспотребнадзором привлечено к административной ответственности 6,6 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов, наложенных на граждан, не соблюдавших запрет на курение, составила 4,4 млн. рублей.

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему места, где курение запрещено, а также к оснащению специальных мест для курения (статья 6.25 КоАП) оштрафовано свыше 2,5 тыс. правонарушителей на общую сумму административных штрафов 43 млн. рублей.

В течение года по фактам стимулирования продажи табачной продукции или потребления табака (часть 1 статьи 14.3.1 КоАП) к административной ответственности Роспотребнадзор привлек 233 физических и 12 юридических лиц. Сумма административных штрафов при этом составила около 2 млн. рублей.

Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями (статья 14.53 КоАП) повлекло административную ответственность для 520 юридических лиц и 1115 индивидуальных предпринимателей. Общее же количество правонарушителей, привлеченных Роспотребнадзором по указанной статье КоАП, составило 4,2 тыс. лиц, из них 995 лиц привлечено к ответственности по фактам продажи табачной продукции несовершеннолетним. Сумма административных штрафов при этом составила более 35 млн. рублей.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает ведомство.

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