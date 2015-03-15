Тюменец, просивший помощи в соцсетях, умер в больнице

«Максим Бизюков умер, когда во главе департамента здравоохранения находится бывший главный врач тубдиспансера Инна Куликова. Случайности не случайны. Она должна на обоих постах заниматься такими пациентами, как Максим Бизюков, а по факту в 21 веке молодые мужчины умирают. Я бы рекомендовал нынешнему начальнику департамента добровольно покинуть свой пост», — считает бывший врач-хирург ЗАО МСЧ «Нефтяник» Максим Тищенко, пишет «УралПолит. Ru».
Напомним, Максим Бизюков обратился с призывом о помощи к общественности и местным СМИ. Он уверял, что уже несколько лет не может добиться назначения адекватного лечения. Врачи отказывают в госпитализации. Он просит оказать квалифицированную медицинскую помощь, в которой ему отказывают.
NashGorod.ru выражает соболезнования семье Максима.
Фото со страницы Максима «ВКонтакте»