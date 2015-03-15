Тюменец, просивший помощи в соцсетях, умер в больнице

Напомним, Максим Бизюков обратился с призывом о помощи к общественности и местным СМИ. Он уверял, что уже несколько лет не может добиться назначения адекватного лечения. Врачи отказывают в госпитализации. Он просит оказать квалифицированную медицинскую помощь, в которой ему отказывают.