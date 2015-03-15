nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменец, просивший помощи в соцсетях, умер в больнице

15 марта 2015, 12:31
Тюменец Максим Бизюков, больной туберкулезом, ХОБЛом (хроническая обструктивная болезнь легких) и астмой, умер сегодня ночью в 02:00 в реанимации тубдиспансера. Об этом на своей страничке в соцсетях написала супруга Максима.

«Максим Бизюков умер, когда во главе департамента здравоохранения находится бывший главный врач тубдиспансера Инна Куликова. Случайности не случайны. Она должна на обоих постах заниматься такими пациентами, как Максим Бизюков, а по факту в 21 веке молодые мужчины умирают. Я бы рекомендовал нынешнему начальнику департамента добровольно покинуть свой пост», — считает бывший врач-хирург ЗАО МСЧ «Нефтяник» Максим Тищенко, пишет «УралПолит. Ru».

Напомним, Максим Бизюков обратился с призывом о помощи к общественности и местным СМИ. Он уверял, что уже несколько лет не может добиться назначения адекватного лечения. Врачи отказывают в госпитализации. Он просит оказать квалифицированную медицинскую помощь, в которой ему отказывают.

NashGorod.ru выражает соболезнования семье Максима.

Фото со страницы Максима «ВКонтакте»

#Новости#Болезни#Туберкулез#Гибель людей#Медицина#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25