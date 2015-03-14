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Вузы начнут выплачивать стипендии по единому графику

14 марта 2015, 13:33
Российские вузы обяжут выплачивать стипендии по единому графику. Это поможет избежать задержек и определенного напряжения среди студентов.
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Тюмень

На данный момент вузы сами решают, в какие сроки перечислять студентам деньги. «Часто это не конкретный срок, а временная вилка — что деньги переведут, к примеру, с 1-го по 10-ое число месяца», — уточнил помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко. Поэтому, отметил он, вузы имели право провести выплату гораздо позже обычного, но задержкой это не считали.

Тем не менее в ряде вузов, как показала проверка, задержки действительно были, добавил Левченко. Чтобы избежать повторения подобной ситуации, правительство рекомендовало Минобрнауки установить четкую дату, когда стипендии должны быть перечислены.

Фото: http://new-variant.ru

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