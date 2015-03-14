Вузы начнут выплачивать стипендии по единому графику

На данный момент вузы сами решают, в какие сроки перечислять студентам деньги. «Часто это не конкретный срок, а временная вилка — что деньги переведут, к примеру, с 1-го по 10-ое число месяца», — уточнил помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко. Поэтому, отметил он, вузы имели право провести выплату гораздо позже обычного, но задержкой это не считали.