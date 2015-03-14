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В Тюмени назван «Учитель года — 2015»

14 марта 2015, 09:09
Торжественная церемония закрытия конкурса «Педагог года — 2015» состоялась 13 марта. Ежегодно конкурс профессионального мастерства собирает творческих, полных смелых идей и решений педагогов. Молодые и опытные специалисты состязаются в умении учить и воспитывать личность.
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Тюмень

Торжественная церемония закрытия конкурса «Педагог года — 2015» состоялась 13 марта. Ежегодно конкурс профессионального мастерства собирает творческих, полных смелых идей и решений педагогов. Молодые и опытные специалисты состязаются в умении учить и воспитывать личность.

В этом году в рамках конкурса по трем номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» свой профессиональный опыт представили 42 педагога общего и дошкольного образования. В течение месяца участники конкурса проводили открытые уроки, тренинги, занятия с детьми и родителями.

Без сомнения, каждый педагог, принявший вызов в профессиональном состязании, заслужил награду, признание и уважение. С большим нетерпением ожидали и зрители, и сами участники конкурса оглашения имён победителей.

Звание «Учитель года — 2015» присуждено учителю истории и обществознания школы № 8 Исаеву Андрею Дмитриевичу; 2-е место по праву досталось учителю начальных классов школы № 25 Агеевой Ольге Александровне; 3-е место завоевала учитель русского языка и литературы школы № 10 Бабура Надежда Викторовна.

«Воспитателем года — 2015» стала Баранова Евгения Петровна, учитель-логопед детского сада № 87; 2-е место присуждено воспитателю детского сада № 75 Швалевой Марии Васильевне; 3-е место — воспитатель детского сада № 172 Маркова Светлана Николаевна.

Победителем в номинации «Педагог-психолог года — 2015» стала Митченко Лидия Эдуардовна, педагог-психолог детского сада № 135; 2-е место — Колчанова Светлана Сергеевна, педагог-психолог гимназии № 1; 3-е место — Турова Елена Николаевна, педагог-психолог детского сада № 123.

Поздравляем победителей и призеров конкурса «Педагог — года — 2015»!

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