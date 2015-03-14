В Тюмени назван «Учитель года — 2015»

В этом году в рамках конкурса по трем номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» свой профессиональный опыт представили 42 педагога общего и дошкольного образования. В течение месяца участники конкурса проводили открытые уроки, тренинги, занятия с детьми и родителями.