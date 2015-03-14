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Посевные работы в области не будут сорваны из-за кризиса

14 марта 2015, 11:33
Подготовка к посевной кампании в Тюменской области идет без сбоев. Об этом заявил Владимир Якушев после совещания по вопросам продовольственной безопасности с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным.
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Тюмень

Глава Тюменской области добавил, что закупка минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов идет в соответствии с темпами и графиком 2014 года. Федеральный центр оказал серьёзную поддержку сельхозтоваропроизводителям, просубсидировав для них процентную ставку по кредитам.

«Ставка для аграриев будет вполне комфортной, — отметил Владимир Якушев. — Главная задача сейчас — создать условия, чтобы они смогли без труда получить кредиты в банках, которые предъявляют довольно жесткие залоговые условия. Над этим мы работаем, по необходимости будем давать дополнительные гарантии. В любом случае, уверен, посевные работы в Тюменской области сорваны не будут», — резюмировал губернатор.

Фото: http://old.fedpress.ru

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