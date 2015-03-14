Посевные работы в области не будут сорваны из-за кризиса

«Ставка для аграриев будет вполне комфортной, — отметил Владимир Якушев. — Главная задача сейчас — создать условия, чтобы они смогли без труда получить кредиты в банках, которые предъявляют довольно жесткие залоговые условия. Над этим мы работаем, по необходимости будем давать дополнительные гарантии. В любом случае, уверен, посевные работы в Тюменской области сорваны не будут», — резюмировал губернатор.