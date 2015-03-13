Выходные в Тюмени будут теплыми, но ветреными

По информации сайта NashGorod.ru, в субботу, 14 марта, в светлое время суток воздух прогреется до 2 градусов выше нуля. Прохладный северный ветер наберет скорость 4 м/с. В течение всего дня ожидаются осадки в виде мокрого снега. В вечернее время в воздухе установится температура 0 градусов, снег прекратится, а ветер станет более мягким.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в воскресенье, 15 марта, днем температура воздуха составит так же 2 градуса выше нуля. Северо-западный ветер будет достаточно сильным, он наберет скорость 7 м/с. Днем в городе осадков не ожидается. А вот вечером начнется снегопад, и похолодает на один градус.
Многим тюменцам не нравится, что в городе стало грязно, сыро, повсюду лужи и растаявший скользкий снег. Однако есть в такой погоде и свои преимущества — в воздухе пахнет весной, солнце светит очень ласково, ветер не такой суровый, а мы можем понемногу убирать зимние вещи в шкаф и переодеваться в яркую весеннюю одежду.
Фото: http://rupoezia.ru