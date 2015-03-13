Выходные в Тюмени будут теплыми, но ветреными

Многим тюменцам не нравится, что в городе стало грязно, сыро, повсюду лужи и растаявший скользкий снег. Однако есть в такой погоде и свои преимущества — в воздухе пахнет весной, солнце светит очень ласково, ветер не такой суровый, а мы можем понемногу убирать зимние вещи в шкаф и переодеваться в яркую весеннюю одежду.