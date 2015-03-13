В Тюменскую область приехали более 2 тысяч беженцев с Украины

В Тюменской области с 29 июля 2014-го по 6 марта 2015-го года поставлено на миграционный учет 1975 вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. Всего же с начала вооруженного конфликта на Донбассе регион посетило 2142 человека, или 1,19% от общего количества беженцев. Такой процент распределения установлен для Тюменской области постановлением Правительства РФ.