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В Тюменскую область приехали более 2 тысяч беженцев с Украины

13 марта 2015, 15:06
В Тюменской области с 29 июля 2014-го по 6 марта 2015-го года поставлено на миграционный учет 1975 вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. Всего же с начала вооруженного конфликта на Донбассе регион посетило 2142 человека, или 1,19% от общего количества беженцев. Такой процент распределения установлен для Тюменской области постановлением Правительства РФ.

В настоящее время по информации первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик, в пяти пунктах временного пребывания проживает 104 человека, из них 29 детей. Для них организовано бесплатное проживание, питание, а также обеспечение вещами и предметами первой необходимости, сообщает пресс-центр Главного федерального инспектора по Тюменской области.

За прошедший период в Тюменской области проведена большая работа по оказанию помощи прибывшим гражданам Украины. Открыты Единые приемные, в которых граждан Украины консультируют по вопросам, связанным с определением гражданского статуса, расселения, трудоустройства, оказания комплекса социальных услуг.

Организована работа по предоставлению услуг дошкольного, общего и профессионального образования. Медицинская помощь оказывается во всех учреждениях здравоохранения.

Также гражданам Украины оказывается материальная помощь, в том числе на компенсацию затрат по оформлению документов. Проведена работа по сокращению расходов по оформлению статуса (бесплатное прохождение медосмотра, оплата госпошлины за счет средств спонсора, льготная стоимость перевода документов и нотариального заверения копий, фотографирования).

#Новости#Материальная помощь#Беженцы с Украины#Миграционный учет#Алексей#Общество
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