В Тюменскую область приехали более 2 тысяч беженцев с Украины

В настоящее время по информации первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик, в пяти пунктах временного пребывания проживает 104 человека, из них 29 детей. Для них организовано бесплатное проживание, питание, а также обеспечение вещами и предметами первой необходимости, сообщает пресс-центр Главного федерального инспектора по Тюменской области.
За прошедший период в Тюменской области проведена большая работа по оказанию помощи прибывшим гражданам Украины. Открыты Единые приемные, в которых граждан Украины консультируют по вопросам, связанным с определением гражданского статуса, расселения, трудоустройства, оказания комплекса социальных услуг.
Организована работа по предоставлению услуг дошкольного, общего и профессионального образования. Медицинская помощь оказывается во всех учреждениях здравоохранения.
Также гражданам Украины оказывается материальная помощь, в том числе на компенсацию затрат по оформлению документов. Проведена работа по сокращению расходов по оформлению статуса (бесплатное прохождение медосмотра, оплата госпошлины за счет средств спонсора, льготная стоимость перевода документов и нотариального заверения копий, фотографирования).