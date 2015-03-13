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В 2015 году в Тюмени снесут 189 аварийных деревьев

13 марта 2015, 10:19
В текущем году планируется выполнить формовочную, омолаживающую, санитарную обрезку 5 017 деревьев и кустарников, снос 189 аварийных деревьев, посадку 980 тысяч цветов, устройство газонов на площади 666 кв. м, установку 1 209 цветочных вазонов, комплексный уход за 1 377 деревьями и кустарниками. Об этом сообщил на ежегодном отраслевом совещании руководитель управы Центрального округа города Тюмени Валерий Борисов.

В текущем году планируется выполнить формовочную, омолаживающую, санитарную обрезку 5 017 деревьев и кустарников, снос 189 аварийных деревьев, посадку 980 тысяч цветов, устройство газонов на площади 666 кв. м, установку 1 209 цветочных вазонов, комплексный уход за 1 377 деревьями и кустарниками. Об этом сообщил на ежегодном отраслевом совещании руководитель управы Центрального округа города Тюмени Валерий Борисов.

Он напомнил, что за прошлый год на территории округа выполнены:

— формовочная, омолаживающая и санитарная обрезка 12 759 деревьев и кустарников;

— снос 728аварийных деревьев и кустарников;

— посадка более 1 млн однолетних цветов;

— устройство 9 832 квадратных м газонов;

— установлено 1 234 цветочных вазонов с высаживанием однолетней цветочной рассады;

— проведена лечебно-профилактическая обработка 425 зеленых насаждений, комплексный уход за 8 112 деревьями.

«Выполнены работы по посадке цветочной рассады в приствольные круги деревьев, что обеспечивает дополнительный полив и подкормку многолетним зеленым насаждениям. Применяется технология контейнерного озеленения, подвесные и многоярусные цветочные вазоны, озеленение в виде объемных фигур», — передает отчет Борисова пресс-служба городской администрации.

#Новости#Деревья#Валерий Борисов#Управа Центрального округа#Женя#Общество
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