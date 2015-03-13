В 2015 году в Тюмени снесут 189 аварийных деревьев

В текущем году планируется выполнить формовочную, омолаживающую, санитарную обрезку 5 017 деревьев и кустарников, снос 189 аварийных деревьев, посадку 980 тысяч цветов, устройство газонов на площади 666 кв. м, установку 1 209 цветочных вазонов, комплексный уход за 1 377 деревьями и кустарниками. Об этом сообщил на ежегодном отраслевом совещании руководитель управы Центрального округа города Тюмени Валерий Борисов.