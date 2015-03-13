Тюменский биатлонист завоевал «серебро» в неолимпийской гонке

Следует отметить, что суперпреследование — относительно новая дисциплина в биатлоне и пока не включена в число олимпийских. Состоит она из пролога и финального забега. Первым этапом считается дистанция в 3,5 километра с двумя огневыми рубежами. По ее результатам определяется порядок стартов в финале на 7,5 километров, где участники должны пройти уже четыре огневых рубежа.
При столь непростых требованиях представитель Центра спортивной подготовки Тюменской области допустил лишь один промах — на первом огневом рубеже в финальной части гонок. Отставание Олега Колодийчука от лидера составило всего лишь 6,6 секунды. Победителем же стал представитель Красноярского края Никита Овчинников, который несмотря на четыре промаха, показал самый быстрый ход. Третье место досталось Ивану Томилову из Алтайского края, который также единожды промахнулся на огневом рубеже, однако, отстал от лидера уже на 22,6 секунды, сообщает пресс-служба ЦСП72.
«Для меня гонка сложилась почти идеально, только в прологе на стойке я попал в порыв, пришлось пережидать его целых 25 секунд, из-за этого в целом мое отставание составило 36 секунд, и по результатам квалификации я стал восьмым. В финальном забеге я допустил один обидный промах — если бы его не было, то смог бы бороться за золотую медаль. Однако я рад и этому результату и хотел бы поблагодарить своего тренера Андрея Анатольевича Волкова за помощь в пристрелке оружия, а также сервисмена нашей команды Сергея Юрьевича Печенкина — лыжи в гонке у меня работали отлично. Сейчас, конечно, у меня хорошее настроение, до конца сезона хотелось бы сохранить это состояние и самочувствие, провести еще несколько отличных гонок», — поделился Олег Колодийчук после гонки.
Второй дисциплиной в Новосибирске станет уже классическая командная гонка. Она состоится сегодня, 13 марта.