Тюменский биатлонист завоевал «серебро» в неолимпийской гонке

«Для меня гонка сложилась почти идеально, только в прологе на стойке я попал в порыв, пришлось пережидать его целых 25 секунд, из-за этого в целом мое отставание составило 36 секунд, и по результатам квалификации я стал восьмым. В финальном забеге я допустил один обидный промах — если бы его не было, то смог бы бороться за золотую медаль. Однако я рад и этому результату и хотел бы поблагодарить своего тренера Андрея Анатольевича Волкова за помощь в пристрелке оружия, а также сервисмена нашей команды Сергея Юрьевича Печенкина — лыжи в гонке у меня работали отлично. Сейчас, конечно, у меня хорошее настроение, до конца сезона хотелось бы сохранить это состояние и самочувствие, провести еще несколько отличных гонок», — поделился Олег Колодийчук после гонки.